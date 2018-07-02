رئيس مجلس النواب يحسم الجدل حول فرض ضرائب على التركات والمواريث

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بعد أن تم إثارة الجدل داخل أوساط المجتمع المصري حول فرض الدولة ضريبة على التركيات والميراث، وقد أعلن اليوم رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال قائلاً “أنه ليس هناك ضريبة على التركات والميراث إطلاقاً”.

وقد أضاف رئيس مجلس النواب “الضريبة على التركات قد أصبحت من الماضي، ولا يجوز للمشرع فرض أي ضريبة عليها والمحكمة الدستورية قد قالت كلمتها في ذلك، وحتى لا يثار لغط في هذا الشأن بالحديث هنا عن فرض ضريبة على التصرف في التركات والميراث واستثمارها وليس على التركات”.

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وقد أوضح مستشار وزير المالية المصري للشؤون الضريبية “رمضان صديق” أن نص المادة اثنين وأربعين من قانون الضريبة على الدخل منضبط من حيث الصياغة، ويتوافق مع الدستور، وأوضح أن استثناء تصرفات الشركات المساهمة من الخضوع للضريبة له تعد حكمة اقتصادية من أجل تشجيع الشركات على العمل داخل السوق المصرية.

وأضاف أن فرض ضريبة على التركات والمواريث قائلاً “أن هذا يحتسب على تصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث، أما أيلولة المال من المورث إلى الوارث لا ينطبق عليه أي ضريبة”.

وجاءت تلك التصريحات خلال الجلسة العامة التي تم عقدها صباح اليوم داخل البرلمان المصري تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال من أجل مناقشة “مشروع قانون استبدال أحكام المادة رقم اثنين وأربعين من القانون رقم واحد وتسعين لعام 2005″، على أن يتم إصدار “قانون الضرائب على الدخل” والمقدم من قبل البرلمانية ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة البرلمانية.

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