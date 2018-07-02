السيسي يوجه بتوفير محطات وقود ونقاط إسعاف على الطرق لتقليل الحوادث

Advertisements

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين ، اجتماعا مع وزير النقل والمواصلات ، المهندس هشام عرفات ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، اللواء محمد عرفان ، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، اللواء كامل الوزير ، ورئيس الشركة الوطنية للطرق ، اللواء مجدي أنور .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، قال إن الاجتماع ، تناول سبل تطوير منظومة التأمين ، ضد الحوادث على الطرق ، وذلك في إطار الخطة القومية ، الهادفة لتطوير الطرق والكباري .

Advertisements

واستعرض وزير النقل والمواصلات ، خلال الاجتماع ، تقريرا بشأن تطوير المنظومة المجمعة التأمينية ، القائمة ضد حوادث الطرق ، والتي تم تطبيقها منذ العام 2004 ، وذلك بهدف توفير أفضل عائد ، لتعويض المضارين من حوادث الطرق ، فضلا عن الحفاظ على الطرق والكباري ، وصيانتها من الأضرار الناجمة عن تلك الحوادث .

وأكد المهندس هشام عرفات ، أن تلك الجهود ، تأتي بالتزامن مع جهود وزارة النقل ، التي تهدف لرفع كفاءة الطرق ، وتطويرها ، على مستوى الجمهورية ، ما ساهم بالفعل ، وبشكل ملحوظ ، في تراجع معدلات الحوادث .

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه خلال الاجتماع ، بالإسراع من إتمام دراسة ، موضوع تطوير المنظمة التأمينية على الطرق ، بجوانبه كافة ، بما يساهم في توفير وسيلة فعالة ، تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر ، التي يتعرضون لها ، بسبب حوادث الطرق ، والتخفيف من آثارها ، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوفير مختلف الخدمات الأساسية ، على تلك الطرق ، مثل محطات التزود بالوقود ، ومراكز للخدمة والإسعاف ، إضافة إلى استمرار العمل ، على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل ، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق ، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .