رغم اعتراض الحكومة.. «النواب» يستثني القرى من ضريبة التصرف في العقارات

منذ 16 دقيقة أخبار مصر
رغم اعتراض الحكومة.. «النواب» يستثني القرى من ضريبة التصرف في العقارات
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة ، التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، تمسكه باستثناء القرى ، من الخضوع لضريبة 2.5% ، وبغير أي تخفيض ، على إجمالي قيمة التصرف ، في العقارات المبنية ، أو الأراضي ، للبناء عليها .

الجلسة العامة لمجلس النواب ، شهدت حالة من الجدل ، خلال مناقشة مشروع قانون ، باستبدال أحكام المادة رقم 42 ، من القانون رقم 91 ، لسنة 2005 ، الخاص بإصدار قاون الضرائب على الدخل ، والذي قدمته النائبة ميرفت ألكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، بشأن إعفاء القرى ، من من الخضوع للضريبة ، على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي ، للبناء عليها ، حيث أعفاها القانون بنصه القائم ، وحذفها التعديل المقترح .

التعديل في المادة ، تضمن حذف القرى ، من الاستثناء من فرض الضريبة ، وهو ما أيدته الحكومة ، ممثلة في المستشار عمر مروان ، وزير شؤون مجلس النواب ، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إلا أن مجلس النواب ، تمسك باستثناء القرى ، من تطبيق الضريبة .

الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، أعلن تأييده ، الإبقاء على استثناء القرى ، من فرض ضريبة بسعر 2.5% ، على إجمالي قيمة التصرف ، في العقارات المبنية أو الأراضي ، للبناء عليها .

وقال رئيس مجلس النواب ، إن الإبقاء على استثناء القرى ، يأتي من منطلق الإيمان ، بمبدأ العدالة الاجتماعية ، حيث إنهم أفقر الناس ، وكذلك ، من أجل المحافظة على السلام الاجتماعي .

وأضاف الدكتور علي عبد العال ، أن المشرع حين استثنى القرى ، وشركات المساهمة ، من فرض الضريبة ، كان له ما يبرره ، فعقب الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، موجها حديثه للدكتور علي عبد العال ، قائلا : « إنت أستاذنا وأستاذ الأساتذة ، واللي شايفه حضرتك يحقق الصالح العام » ، فأجاب عبد العال : « نحن نبغي تحقيق السلام الاجتماعي ، وهناك قرى فقيرة ومترامية الأطراف ، لا يجب فرض ضريبة عليها ، ومشروع القانون ، سوف يتم إرساله إلى مجلس الدولة ، وهنشوف رأيه ، ومن يأتينا برأي أفضل ، فسوف نقبله » .

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، موافقته من حيث المبدأ ، على مشروع قانون ، خاص باستبدال أحكام المادة ، رقم 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، والخاص بإصدار قانون الضرائب على الدخل ، الذي قدمته عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، النائبة ميرفت ألكسان .

ووافق مجلس النواب ، على مشروع القانون في مجموعه ، وأرسل المشروع إلى مجلس الدولة ، لأخذ رأي قسم الفتوى والتشريع فيه .

تقرير لجنة الخطة والموازنة ، في مجلس النواب ، بشأن مشروع القانون ، أوضح أن التطبيق العملي ، للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وتعديلاته ، كشف عن العديد من الثغرات ، التي من شأنها التأثير ، على الحصيلة الضريبية ، من التصرفات العقارية ، لذلك ، كان لا بد من تدخل تشريعي ، لإعادة صياغة المادة ، بحيث يتم فرض الضريبة ، على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية ، أو الأراضي ، دون استثناءات ، إلا في حالة واحدة ، وهي : « تقديم العقار كحصة عينية ، في رأس مال شركات المساهمة ، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها ، لمدة 5 سنوات » .

ولفت تقرير لجنة الخطة والموازنة ، إلى أنه تبين كذلك ، وجود صعوبة في تحصيل الضريبة من المُتصرف ، « البائع » ، خاصة في العقود الابتدائية غير المشهرة ، إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره ، أو لأسباب أخرى ، لذلك ، كان لا بد من تعديل نص المادة 42 ، من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وتعديلاته ، كي يصبح الملتزم بسداد الضريبة ، هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن ، « البائع والمشترى » .

وزاد تقرير « الخطة والموازنة » ، في مجلس النواب ، أنه بالنظر إلى الإعفاءات في هذه المادة ، فقد اقتصر الإعفاء على 3 حالات ، هي : « القرى والبيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو المشروعات ذات النفع العام .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، نص المادة 42 ، من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، كما وافق عليها مجلس النواب ، في جلسته العامة التي عقدت صباح اليوم الإثنين ، وهي كالتالي :

مادة 42

تفرض ضريبة بسعر 2.5% ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف ، في العقارات المبنية أو الأراضي ، للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها ، أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف ، شاملا العقار كله ، أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول ، أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات ، مشهرة أو غير مشهرة .

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة ، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة ، شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها ، وذلك لمدة 5 سنوات .

ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه ، بالتضامن بسداد الضريبة ، خلال 30 يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير ، المقرر في المادة 110 ، من قانون الضريبة على الدخل ، اعتبارا من اليوم التالي ، لانتهاء المدة المحددة ، ويكون المتصرف إليه ، مسؤولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ، ومقابل التأخير ، دون إخلال بحق المتصرف إليه ، في الرجوع على المتصرف ، بقيمة ما سدده من ضريبة ، ومقابل تأخير .

وتمتنع مكاتب الشهر العقاري ، والمحاكم ، وشركات الكهرباء والمياه ، ووحدات الحكم المحلي ، وغيرها ، من الجهات ، عن شهر العقار ، أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ، ما لم يقدم صاحب الشأن ، ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة ، التصرف بالوصية ، أو التبرع ، أو بالهبة للغير ، الأصول أو الأزواج أو الفروع ، أو تقرير حق انتفاع على العقار ، أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة ، البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو للتحسين ، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة ، التصرف بالتبرع ، أو بالهبة للحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو المشروعات ذات النفع العام .

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة ، من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول ، وذلك في حالة تطبيق البند رقم 7 ، من المادة رقم 19 ، من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .