وكيل البرلمان يتوقع الموافقة على بيان الحكومة خلال جلسة اليوم

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صرح وكيل البرلمان المصري سليمان وهدان عن توقعه بموافقة مجلس النواب على بيان الحكومة المصرية المقرر أن يتم عرضه اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من يوليو الجاري لعام 2018.

وأوضح أن موافقة مجلس النواب المصري على بيان الحكومة سوف يكون بسبب الدراسة التي قد تم إجراؤها خلال الأيام السابقة، والرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لعام 2030.

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وأشار قائلاً “أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة المصرية إرضاء الشعب المصري في تلقي بعض الخدمات، وخصوصاً في الخدمات الصحية والعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل”.

وأوضح وكيل البرلمان قائلاً “أنا أتمنى من الحكومة الجديدة أن تقوم على ترشيد الإنفاق بشكل أو بآخر سواء عن طريق تخفيض عدد المستشارين في الهيئات والوزارات أو كيفية استخدام السيارات”.

وأضاف قائلاً “نعاني من سوء توزيع في ستة مليون موظف في الدولة المصرية، وعلى جهاز التنظيم والإدارة أن يقوم بإعادة تنظيم تلك العملية، ويجب أن يكون هناك إعادة توزيع في المرتبات بشكل يتناسب في هذه المرحلة حتى يكون هناك عدالة وحالة من الرضا لجميع المواطنين، ويجب أن نرتقي بالحد الأدنى للأجور لتتواكب مع تلك المرحلة في المستقبل”.

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