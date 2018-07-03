اليوم.. رئيس الوزراء يلقي بيان حكومته أمام مجلس النواب

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قال وكيل مجلس النواب المصري ، سليمان وهدان ، إن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، سوف يلقي بيان حكومته ، اليوم الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، مضيفا : « البرلمان سوف يشكل لجنة ، غدا الأربعاء ، تضم ممثلين من كل اللجان ، بغرض مناقشة بيان الحكومة ، والخروج برأي نهائي بشأنه ، ورفعه إلى الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب » .

وأضاف سليمان وهدان ، خلال حواره مع برنامج « الحياة اليوم » ، المذاع على فضائية « الحياة » ، أن مجلس النواب المصري ، يسعى في الوقت الحالي ، إلى إصدار تشريعات ، خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي ، بغرض محاسبة كل من يبث شائعات ، عبر هذه المواقع .

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وزاد وكيل مجلس النواب المصري ، أن البعض يحاول ترويج الشائعات المغرضة ، والمواطن قد يصدق هذه الشائعة ، ما قد يؤدي بدوره ، إلى حدوث فتنة في المجتمع المصري ، فضلا عن إمكانية أن تهبط الشائعة ، بمؤشرات البورصة المصرية ، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد .

وتوقع سليمان وهدان ، أن يوافق مجلس النواب ، على بيان الحكومة الجديدة ، لافتا إلى أن الحكومة ، بذلت خلال الـ 20 يوما الماضية ، جهدا كبيرا ، من أجل إجراء تقييم للوضع ، والبناء عليه .

وأضاف وكيل مجلس النواب ، أنه يتمنى من الحكومة الجديدة ، أن ترشد إنفاقها ، من حيث استخدام السيارات ، وتقليل عدد المستشارين ، متابعا : « مصر تعاني من سوء توزيع ، لـ 6 ملايين موظف ، على مستوى الدولة » .