الحكومة تنفي بيع 11 فدانا تابعا للآثار: حريصون على التراث

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تنازل وزارة الآثار المصرية ، برئاسة الدكتور خالد العناني ، عن 11 فدانا من أرض آثار مارينا ، التابعة لمنطقة العلمين في الإسكندرية ، بغرض بناء شاليهات سياحية ، تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وفي تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، بشأن توضيح الحقائق ، أوضح المركز ، أنه تواصل مع وزارة الآثار ، برئاسة الدكتور خالد العناني ، التي أوضحت أن ما تردد من أنباء ، غير صحيح على الإطلاق .

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وأكدت وزارة الآثار ، بحسب تقرير مركز المعلومات ، أنها لم تصدر قرارا ، ببيع أي أراض أثرية في أي مكان ، لافتة إلى حرصها التام ، على الحفاظ على الآثار المصرية ، والتراث الحضاري ، الذي يمتد عبر آلاف السنين ، في مختلف ربوع الوطن ، نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة ، موضحة أن كل ما يتردد في هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة .

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، في مجلس الوزراء ، أن وزارة الآثار ، ذكرت أن ما يحدث في الوقت الحالي ، في منطقة آثار مارينا ، هو مشروع تطويري ، يهدف إلى زيادة الجذب السياحي للمنطقة ، من غير المساس بالمنطقة الأثرية ، وذلك عن طريق تمهيد مسارات الزيارة ، داخل المنطقة الأثرية ، وتغطيته ببلاطات من الحجر الرملي ، كي يصبح من السهل استخدامه ، للزوار ، وسيارات الكهرباء لكبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن إنارة العناصر الأثرية من الداخل والخارج ، وإنارة مسارات الحركة والأسوار ، وإعادة تأهيل المبنى القائم ، المستخدم كمخزن متحفي ، وسكن الشرطة السياحية ، ومستوفي الترميم ، لاستخدامه كمدخل للمنطقة الأثرية ، ومتحفًا للموقع ، ومعامل الترميم ، وإنارة المنطقة ، وعمل مناطق خدمات ، تشمل « كافتيريات ، ومناطق تسوق » غير مثبتة ، للحفاظ على المنطقة الأثرية .