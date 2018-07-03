الحكومة تنفي رفع أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية.. وتناشد المزارعين: أبلغوا عن المخالفين

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تردد من أنباء ، على بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن ارتفاع أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية ، ونقصها في الجمعيات الزراعية .

وفي تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، بشأن توضيح الحقائق ، اليوم الاثنين، أوضح المركز ، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، والتي نفت بدورها ، ما تردد من أنباء ، جملة وتفصيلا .

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عدم وجود أي زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة ، للمحاصيل الصيفية ، لافتة في الوقت ذاته ، إلى توافر المقررات السمادية ، في الجمعيات الزراعية ، وجار حاليا ، صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين ، عن طريق الجمعيات الزراعية ، «الإصلاح ، الائتمان ، والاستصلاح » ، وذلك بواقع 3 شكائر للفدان ، بالأسعار المدعمة .

وتابع التقرير ، أن الوزارة أكدت ، توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة ، لمن يزرع الأرض بالفعل ، وليس لمجرد امتلاك حيازة ، من أجا ضمان وصول الدعم لمستحقيه ، موضحة أن العمل جار ، من أجل صرف الأسمدة الصيفية بانتظام ، وحل أي عوائق تواجه المزارعين ، من خلال المتابعة الدورية ، لعملية توزيع الأسمدة الآزوتية ، وضمان وصولها إلى المزارعين ، بالكميات المحددة ، وفي التوقيتات المناسبة ، على أن تتولى مديريات الزراعة في المحافظات ، تشكيل لجان للمرور والمراقبة ، ومتابعة التنفيذ ، وذلك طبقا للضوابط والأسعار المحددة .

وكذلك ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، توفير 970 ألف طن ، من الأسمدة الخاصة بالزراعات الصيفية ، وخاصة « الذرةر، القطن ، وقصب السكر » ، في مخازن الجمعيات الزراعية ، بالمحافظات المختلفة ، منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي ، وحتى الآن ، وجارٍ أيضا ، توريد حصص الأسمدة ، المتفق عليها ، من قبل الشركات المنتجة ، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي .

وفي تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه من بين ضوابط تنفيذ صرف الأسمدة ، وجود غرف عمليات ، بغرض توزيعها قي كل محافظة ، تتبع الغرف المركزية ، في الوزارة التي تشرف على توزيع المقررات السمادية ، للموسم الصيفي ، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار ، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة ، فضلا عن ضمان وصولها إلى المزارع الصغير ، وأن تكون مديرية الزراعة ، هي الجهة المنوط بها ، إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة ، وتحديد الاحتياجات ، والتدخل لنقل الأسمدة ، من الجهات التابعة للوزارة ، من أجل توزيعها .

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، ناشدت وسائل الإعلام كافة ، بتحري الدقة ، والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة ، من أجل الحصول على المعلومات ، والتأكد من صحتها قبل نشرها ، وذلك تجنبا لإثارة الفوضى في المجتمع ، وطالبت الوزارة في الوقت ذاته ، المزارعين ، بإبلاغ مديريات الزراعة التابعة لها ، في مختلف محافظات الجمهورية ، حال تأخر صرف أي نوع من الأسمدة المقررة لهم ، بشكل فوري ، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لضمان عدم تعطيل مصالح المزارعين .