الحكومة تعلق على نبأ إلغاء صرف «الأرز» في التموين

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ، على ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن إلغاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، صرف سلعة « الأرز » ، على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين .

وفي تقريره الخاص ، بشأن توضيح الحقائق ، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، التي نفت ما تردد من أنباء جملة وتفصيلا .

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وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، توافر السلع التموينية ، في جميع المنافذ التموينية ، وعدم إلغاء أي سلعة ، من على البطاقات التموينية ، وزادت : « الوزارة أضافت نوع زيت جديد ، و4 أنواع مكرونة ، ليختار المواطن من بينها ، ما يناسب احتياجاته » .

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أن ما تردد من أنباء ، « شائعات » لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين ، موضحة في الوقت ذاته ، أنها وفرت 21 سلعة متنوعة ، يختار المواطن من بينها ما يناسبه .

وأضاف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة التموين ، ذكرت أنه يحق لأي مواطن ، صرف التموين من أي بدال تمويني ، داخل محافظته ، وألا يتقيد ببدال تمويني واحد ، وتابعت : « هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار ، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال المخالفين » .

وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ، والمواطنين ، بتحري الدقة والموضوعية ، في نشر الحقائق ، والتواصل مع الجهات المعنية ، من أجل التأكد من الحقائق ، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، بل تؤدي إلى زعزعة الثقة ، بين الدولة ومواطنيها ، وأضافت : « في حال وجود أي شكاوى ، يرجى الإبلاغ عنها ، من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وهو 19280 » .