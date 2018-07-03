بعد عرضه بيانا على «النواب».. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

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‫يترأس المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، وذلك عقب عرضه بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، بعد قليل .

وفي اجتماعه الأخير ، وافق مجلس الوزراء ، على مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد ، في منطقة شق الثعبان ، « بدر الليثي ، الشيماء ، كوتسيكا ، ومحمية وادى دجلة » ، وذلك لمدة شهرين ، اعتبارا من يوم 1 يوليو من العام الحالي 2018 ، بما يسهم فى استيعاب حالات وطلبات التقنين ، فضلا عن الانتهاء من الدراسات الخاصة بها ، والبت فيها ‬.

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‫ برنامج الحكومة. الذي يعرضه المهندس مصطفى مدبولي ، بعد قليل ، على مجلس النواب المصري ، يتضمن استكمال خطط العمل ، والبرامج التي بدأتها الحكومة السابقة ، التي قادها المهندس شريف إسماعيل ، فضلا عن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ، وتنفيذ التكليفات الرئاسية ، والتي يأتي في مقدمتها ، « حماية الأمن القومي ، بناء المواطن المصري ، تحقيق التنمية الاقتصادية ، رفع كفاءة الجهاز الحكومي ، رفع مستوى معيشة المواطن ، تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية ، في ظل التحديات الحالية ، فضلا عن تحقيق ، مستهدفات الخطة الرباعية للعام 2022 »

كما يتضمن برنامج الحكومة أيضا ، العمل على تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة ، في المدى القصير ، بما في ذلك ، مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي ، والتركيز على قضايا النمو الاقتصادي ، والتشغيل ، والعدالة الاجتماعية‬ .