الحكومة تعلق على تحصيل «تذكرة يومية» من طلاب المدارس: شائعة وأوهام

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تردد من أنباء ، على بعض المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تحصيل « تذكرة يومية » ، من طلاب المدارس ، قيمتها « جنيه واحد فقط » ، مع بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 .

وفي تقرير عن مركز المعلومات ، بشأن توضيح الحقائق ، أوضح المركز ، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت ما تردد من أنباء ، جملة وتفصيلا ، وأكدت في الوقت ذاته ، عدم فرض أي رسوم دخول ، على طلاب المدارس ، كما تردد ، وأن هذه الأنباء ، مجرد شائعات لإحداث بلبلة في الرأي العام ، قبل تطبيق نظام التعليم الجديد .

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أرجعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، السبب وراء انتشار هذه الشائعة ، إلى وجود حسابات وهمية ، تحمل اسم الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، دونت منشورا ، يتضمن تحصيل تذكرة دخول يومية ، من طلاب المدارس. قيمتها جنيه واحد .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الصفحات ، لا تخص الوزير الدكتور طارق شوقي ، والمنشور عليها ، لا يخص آراء أو توجهات ، مؤكدة في الوقت ذاته ، أنها أبلغت الجهات المختصة عنها ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، علما بأن الحساب الرسمي ، لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، هو https://www.facebook.com/tshawki .

وكما جاء في تقرير المركز ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وسائل الإعلام المختلفة ، بتحري الدقة والموضوعية ، ‏في نشر الحقائق. والتواصل مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ، من أجل التأكد من الحقائق ، قبل نشر أي ‏معلومات ، لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام ، والتأثير سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية ، وزادت : « للتحقق من أي معلومات ، أو أخبار متداولة ، في هذا الشأن ، يرجى الاتصال على رقم الوزارة ، وهو 0227963273 » .