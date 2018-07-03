علاء الأسواني يوجه رسالة إلى نساء الإخوان

Advertisements

أعلن اليوم الروائي والدكتور علاء الأسواني عن توجيه رسالة إلى نساء “جماعة الإخوان المسلمين” اللاتي يوجهن له هجوم وكلمات غير لائقة، و جاءت تصريحات علاء الأسواني عبر تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع تويتر قائلاً “يكفي أن تكتب رأيا ضد الإخوان حتى تنفتح عليك أمواج من التعليقات الفاحشة التي لا اقرأها عادة حيث يتولى أدمن الصفحة حذفها، لكن لأدمن أدهشه صدور ألفاظ فاحشة عن نساء الإخوان.. أين الحياء؟ كيف بنت إخوانية أن تشتم الناس بذكر الأعضاء التناسلية؟ هل هذه تربية حسن البنا ومحمد بديع؟ أخس؟”.

وقد تفاعل عدد كبير من رواد موقع تويتر مع تدوينة علاء الأسواني حيث صرح أحد منهم معلقاً “لا عجب.. لا تنسى أن هذه الشتائم هي ثقافة في صميم الأدب الإخواني، وهذا الفكر القطبي أساس عقائدي في سلوككم”، ورد أخر متعجب من كلام الروائي قائلاً “علاء الأسواني يتكلم عن الأدب والأخلاق، والله إن هذا لشيء عجب”.

Advertisements

أقرا ايضاً: الحكومة تعلق على 4 شائعات: هذه أوهام.. تحروا الدقة .