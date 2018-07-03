الحكومة تعلن عن فتح باب إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين خلال يوليو

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صرح رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن فتح باب إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين بدءً من شهر يوليو الحالي لعام 2018، جاء ذلك القرار خلال إلقاء رئيس مجلس الوزراء “بيان الحكومة” أمام البرلمان المصري اليوم الثلاثاء.

ويرتكز برنامج الحكومة المصرية الذي يتم عرضه على مجلس النواب المصري اليوم على التالي “حماية الأمن القومي للدولة المصرية، الاهتمام بالسياسة الخارجية من خلال تطوير المواجهات الأمنية للأعمال الإرهابية والعمل على تأمين الحدود ومنافذ البلاد، والعمل على تعزيز المواطنة، ومواجهة الهجرة الغير نظامية”.

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كما شمل برنامج الحكومة أيضا على “سبل مواجهة الزيادة السكانية، والعمل على تطوير المدن القائمة، وإقامة أربعة عشر مدينة جديدة متكاملة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على توفير مظلة تأمينية للمصريين في الخارج، والعمل على تطوير منظومة الخدمات التموينية”.

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