إضافة المواليد على بطاقات التموين بداية من 1 يوليو 2018

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أكد الدكتور “مصطفى مدبولي” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء على ضخ السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال توفيرها في 6 آلاف منفذ بيع تابع لوزارة التموين بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة وتحيا مصر ووزارة الداخلية، وعدد من المنافذ التي تقوم بتوزيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار “مدبولي” أن الحكومة تسعى في خفض أسعار السلع، بالإضافة إلى إنشاء أسواق جديدة بجميع محافظات الجمهورية، ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات المحددة للبطاقات التموينية، وإضافة المواليد الغير مسجلين وذلك اعتباراً من 1-7-2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن يتم إضافتهم بداية من 1-10-2018.

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