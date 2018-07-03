حسن نافعة يهاجم مفتي الجمهورية بسبب 30 يونيو

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وجه أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة انتقاد حاد إلى مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور “علي جمعة”، وكان الانتقاد بسبب التصريحات التي أعلنها حول ثورة 30 يونيو حيث أعلن أن يوم ثورة 30 يونيو يوم من أيام الله.

وقد أعلن خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصي عبر تويتر جاء فيها التالي “قرأت تصريحات أدهشتني لفضيلة الشيخ على جمعة يقول فيه إن 30 يونيو يوم من أيام الله مع أنه يوم من أيام السياسة، أظن أنه تجاوز الخطوط الحمراء، وهبط للأسف بمكانة رجل الدين إلى موقع الناشط السياسي، إذا كانت الدولة تطالب الإخوان بعدم خلط الدين بالسياسة فمن باب أولى أن تلزم نفسها ورجالها”.

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وقد علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تدوينه الدكتور “حسن نافعة” قائلاً “وحضرتك معترض له على العبارة يا دكتور ده إحنا شفنا إرهاب وقتل وتدمير محصلش قبل كده أمال لو لم تحدث 30 يونيو كان جرى لمصر أية؟! اتفق مع الشيخ الجليل لأن اليوم ده أنقذ الإسلام، ومصر من مصر ظلام أسود كان سيضرب المنطقة بأكملها”.

وقد رد الدكتور حسن نافعة على التعليق السابق قائلاً “الأفضل أن يعبر عن تأييده لما جرى في 30 يونيو، وهذا حقه، ولكن بطريقة أخرى لا تبدو وكأنها فتوى دينية”.

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