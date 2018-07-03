تعرف على طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر الإنترنت

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ينشر موقع مصر 356 طريقة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين عبر الإنترنت بعد إعلان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن فتح باب تسجيل المواليد الجدد على بطاقات الدعم السلعي خلال شهر يوليو الجاري لعام 2018.

في البداية يتم التسجيل عبر موقع إدارة دعم مصر، ثم إدخال رقم بطاقة الدعم السلعي والرقم القومى ورقم التليفون المحمول ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

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ويقدم الموقع العديد من الخدمات منها:

خدمة تحديث بيانات بطاقة الدعم السلعي. الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة. إضافة المواليد. الاستعلام عن مكاتب التموين.

بالصور.. طريقة اضافة المواليد الجدد 2018 علي بطاقة التموين