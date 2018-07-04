البرلمان يصدر قراره في اتفاقية دعم تنظيم الأسرة بقيمة 29 مليون دولار

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وافق البرلمان المصري خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الثلاثاء تحت رئاسة الدكتور “علي عبدالعال” على قرار رئيس الحكومة المصرية الصادر تحت رقم 174 لعام 2018 بالموافقة على اتفاقية منح المساعدة بين الدولة المصرية وأمريكا بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة والتي تم توقيعها في تاريخ 26 من شهر سبتمبر لعام 2017.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دعم برنامج جمهورية مصر العربية الحالي من أجل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أثر كفاءة واستدامة، ويتكون المشروع من نشاطين:

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نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في جمهورية مصر العربية. نشاط المسح الديموغرافي والصحي في الدولة المصرية خلال عام 2018.

ويتضمن نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في الدولة المصرية ثلاثة مكونات، وهي

وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. التدريب على تحسين مستوى تقدم الخدمات. التخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار ووضع السياسات.

وقد سجلت التقديرات الإجمالية لمساهمة “الوكالة الأمريكية للتنمية” بحسب الاتفاقية المنصوص عليها مبلغ تسعة وعشرين مليون دولار أمريكي، يتم تقدم المبلغ على دفعات، وتتبعاً للاتفاقية تمنح “الوكالة الأمريكية” للدولة المصرية مبلغ لا يتجاوز ستة مليون دولار أمريكي بموجب قانون المساعدة الخارجية لسنة 1961 المعدل تبعاً للاتفاقية، وتاريخ اكتمال الاتفاقية في 30 سبتمبر لعام 2022 أو لتاريخ أخر يتفق عليه كلا الطرفين كتابة.

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