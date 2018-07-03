رئيس الوزراء يستعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان.. التفاصيل كاملة

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قام اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان المصري بعد تكليفه من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في يوم الرابع عشر من شهر يونيو السابق لعام 2018.

وقد بدأ رئيس مجلس الوزراء كلمته أمام البرلمان بتوجيه التحية إلى جميع النواب وإلى الشعب المصري وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي متابعاً “في البداية أود أن أعبر عن سعادتي بوجودي بين النواب اليوم إرساءً لقواعد دستورية عظيمة تحتم على كل حكومة جديدة أن تقدم برنامجها أمام نواب الشعب لتكون مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج في حالة إقرار المجلس الموقر له بإذن الله”.

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وتابع قائلاً ” لمن يُمن الطالع أن أتحدث إليكم عقب الاحتفال بذكرى يوم من أيام مصر الخالدة هو ذكرى 30 يونيو، والذى سيظل شعلةً هاديةً لمسيرة الوطن”.

وتابع حديثه “إنني أقف بينكم اليوم وأذكر أنه منذ سنتين وأربعة أشهر وقف في نفس هذا المكان زميل عزيز وأخ كريم وأستاذ قدير، إنه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق الذي وقف لأول مرة في ظل دستورنا الجديد ليقدم برنامج حكومته وأنتهز هذه الفرصة لكي أوجه له من فوق منبر مجلسكم الموقر كل الشكر وكل التوقير والاحترام منى ومن جميع زملائي أعضاء الحكومة”.

وأشار ” أود أن أؤكد في هذا المقام على مبدأ هام نلتزم به وهو حتمية تواصل واستمرارية العمل الحكومي فكلنا نعمل في خدمة الوطن وفى خدمة المواطنين ونحن نبنى اليوم على ما سبق أن أسسته لنا الحكومة السابقة، ومن ناحية أخرى فإن برامج العمل الحكومي متواصلة وكل حكومة تنجز جانبًا منها وتستكمل الحكومة أو الحكومات التالية جوانب أخرى”.

وأوضح “لقد ذكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في أكثر من خطاب أن شعب مصر العظيم صبر رغم معاناته، ورغم تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي عليه، وخاصة الفئات محدودة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية”.

وتابع “هنا أود أن أذكر أمام حضراتكم أن التكليف الأساسي الذي كلف السيد رئيس الجمهورية به الحكومة هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت ممكن للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة، والصابرة، وكل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين”.

وأكد “إن برنامج الحكومة الذي أضعه بين أيديكم اليوم مسؤول عنه أنا وزملائي وملتزمون به أمام الله وأمام شعب مصر العظيم، وأمام السيد رئيس الجمهورية وأمامكم هذا البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية، وهي الحماية الحقيقة التي نرتضيها للمواطن المصري في كل مكان على أرض مصر في الريف أو في الحضر في الصعيد أو في الوجه البحري”.

وأشار “أن التنسيق الكامل والتناغم المستمر في العمل بين البرلمان والحكومة أمر نلتزم به، ويعتبر من أساسيات عمل الحكومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ومكتبي ستكون على استعداد لاستقبالكم وبحث شكاوى ومطالب دوائركم بما يحقق رضائكم عن حكومتكم في ظل التحديات التي سنواجهها معاً”.

وأكد “أنا أضع بين أيديكم اليوم برنامج الحكومة الذي يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعاً وهي، رؤية مصر 2030، ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، والاستحقاقات الدستورية التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم، والبحث العلمي، والصحة، وتكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه و سنستكمل تنفيذه، والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي “إن برنامج الحكومة قائم على أن الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وستنفذ الحكومة هذا البرنامج تحت شعار مصر تنطلق، واثقين أن الله سيعيننا، وأن شعبنا العظيم و مجلسكم الموقر سيفقون معنا، وإذا كانت السنوات الأربع السابقة هي سنوات تثبيت الدولة وتأمينها، وتحسين البنية التحتية وإطلاق المشروعات الكبرى التي تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو، فإن فترة السنوات الأربع القادمة ستبدأ ببرنامج يقع المواطن المصري في موقع القلب منه ويبني على النجاحات السابقة”.

وأضاف “أن برنامج الحكومة المصرية يضمن العديد من المحاور الرئيسية وهي تتفق مع تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الواردة في خطاب التكليف ومحاورها المختلفة”

حماية الأمن القومي المصري

وأوضح “أن المحور الأول حماية الأمن القومي المصري، ويشمل هذا المحور تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق استقرار أمني في الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية، ومكافحة الإرهاب، والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية في إطار القانون، وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز وتحفيز على أداء وجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة، واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان تبعاً للاستحقاقات الدستورية”.

وأوضح “في هذا المقام لا يفوتني أن أوجه الشكر لقواتنا المسلحة ولرجال الشرطة البواسل وطلب من الله الرحمة لشهدائنا الذي قضوا نحبهم لتنعم مصر بالأمان والاستقرار، وستحرص الحكومة على تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة والشرطة لاستمرارهما في أداء واجبهما المقدس في حماية الوطن ومقدراته”.

الأمن المائي والأمن الغذائي

وأشار “محور حماية الأمن القومي المصري أيضا يضمن برامج هامة من أهمها تحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة هذا فضلاً عن الأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية في المدى القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدى المتوسط”.

أمن الطاقة

وأكد “إن هناك أيضا أمن الطاقة ويشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية، وبسعر منافس، وتعدد، وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدامات العدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الذكية”.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء “أن أمن الطاقة يشمل أيضا تنمية الثروة البترولية والمعدنية وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، وغبر البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلي من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات”.

تحسين مستوى معيشة المواطن المصري

وأوضح رئيس الحكومة “أن المحور الثاني من خطاب تكليف الحكومة هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتؤكد الحكومة أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة وتحسناً ملموساً بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور، ووسائل النقل الجماعي، وما يتعلق بالإسكان، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات”.

وأوضح “أن برنامج الإسكان الاجتماعي يستهدف استكمال تنفيذ مائتين وثلاثين ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها بمختلف المحافظات، وبدء تنفيذ خمسمائة ألف وحدة سكنية أخرى ليصل إجمال يعدد الوحدات المنفذة في البرنامج 1.1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات وتوفر السكن الملائم لذوي الدخول المحدودة والشباب”.

وأضاف “أنه سوف يتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماماً من خلال الانتهاء من ثمانين ألف وحدة سكنية جاري تنفيذها في مختلف المحافظات كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية فى حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي “يستهدف برنامجنا التوسع في تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، ويستهدف البرنامج أيضا الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى مائة في المئة، وتوصيل خدمات الصرف اصحي إلى ستين في المئة من سكان الريف”.

خطة تطوير خدمة السكك الحديد

وأضاف “ستظهر خدمة متطورة للسكة الحديد اعتبارًا من نهاية العام القادم وذلك بتوريد 250 جرار حديث وإعادة تأهيل 130 جرار وتوريد 1300 عربة ركاب و 300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة في مصر وهى التي تضاهى أعلى منظومة أمان في العالم والبدء في إنشاء القطار عالي السرعة للركاب والبضائع “السخنة ، العاصمة الإدارية الجديدة ، 6 أكتوبر ، العلمين” بطول 504 كم وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة المونوريل/ ترام الرمل”.

وأكد أن بيان الحكومة تضمن أيضا على إنشاء سبعة محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق في شرق النيل وغرب النيل بتكلفة تصل إلى ثمانية مليارات جنيه مصري مما ييسر حركة المواطنين، وبما ينقل التنمية إلى آفاق أكبر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على “استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 5ر2 مليار جنيه وهذا سوف يخفض الحوادث على الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%”.

برامج الحماية الاجتماعية

أكد على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية وتتضمن التالي ” رسالتنا واضحة وهى أننا لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس والحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعًا تحت خط الفقر”.

وأكد على استمرارية “برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة الذي يحتوي 3.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوي يقارب الـ 20 مليار جنيه منها حوالي 5 مليار جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأضاف ” وتتصل ببرامج الحماية برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا وعلى رأسها “برنامج سكن كريم”، ونستهدف به مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي هذا فضلًا عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج”.

كما أشار إلى “إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا فضلًا عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف”.

وأشار إلى ” معالجة الفجوات التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 مليون مواطن”.

وأكد على ” توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة في المناطق الشعبية من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر أو غيرها من المنافذ التي ستوزع السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار”.

إلى جانب تأكيد رئيس الحكومة على إقامة مناطق لوجستية للتجارة والتي سوف تساهم إلى خفض أسعار السلع، وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى، وإقامة أسواق في كل محافظة من أجل ذلك الغرض.

إلى جانب العمل على رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتبارًا من 1/7/2018 ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم الزيادة اعتبارًا من 1/10/2018″.

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