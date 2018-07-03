رئيس الحكومة لـ«نواب الشعب»: مكتبي مفتوح أمامكم في أي وقت

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب المصري ، اليوم الثلاثاء : « من دواعي سروري ، أن ألقي بيان الحكومة ، عقب ذكرى ثورة 30 يونيو ، ومن مجلس النواب المصري ، أتوجه بالشكر ، إلى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء السابق ، كل الشكر والتقدير والاحترام » .

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وقال المهندس مصطفى مدبولي ، إن الحكومة المصرية ، تؤكد استمرارية ما أسسته الحكومة السابقة ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد في أكثر من مرة ، أن شعب مصر صبر كثيرا ، وبالتالي ، فإن التكليف الأساسي للحكومة ، هو العمل في أسرع وقت ممكن ، من أجا تمكين فئات الشعب ، والفئات الكادحة ، خلال عامين ، من ثمار الإصلاح الاقتصاد .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن برنامج الحكومة الجديدة ، يتضمن العديد من المحاور الاجتماعية ، وزاد : « مكتبي ، ومكتب الوزراء ، مفتوح لنواب الشعب في أي وقت » .