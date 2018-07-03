الحكومة تقدم مجلدا ببرنامجها و«أسطوانة مدمجة» لكل نائب.. ونسخة «برايل»

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

وقدم رئيس مجلس الوزراء ، برنامج حكومته اليوم الثلاثاء ، إلى مجلس النواب المصري ، والذي جاء تحت عنوان ، « مصر تنطلق » ، حيث أعد مجلس الوزراء ، مجلدا لكل نائب ، ويتضمن البرنامج 250 صفحة ، وأسطوانة إلكترونية مدمجة ، محمل عليها نسخة من البرنامج ، إضافة إلى ملخص تنفيذي ، لما يحتويه البرنامج ، في 79 صفحة .

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وعرض المهندس مصطفى مدبولي ، بيان حكومته أمام البرلمان ، عن طريق عرض « Power Point » ، على شاشات قاعة مجلس النواب ، تضمن أهم الرسائل ، التي يشملها البرنامج .

وكذلك ، أعد مجلس الوزراء ، مجلدا بكل ما يحتويه برنامج الحكومة ، بطريقة « برايل » ، للنائب الكفيف في مجلس النواب .

وأوضحت الحكومة ، أنها اختارت اسم « مصر تنطلق » لبرنامج الحكومة ، كي يعبر عن المرحلة المقبلة ، خاصة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته اليوم الثلاثاء ، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ، في الفترة الأخيرة ، سوف تؤتي ثمارها في الفترة المقبلة ، حيث تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن .