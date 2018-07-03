مدبولي يشكر «إسماعيل» أمام «النواب»: نبني القادم على إنجازاتكم

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، وجه خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، الشكر إلى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء السابق : وزاد : « كلنا نعمل في خدمة الوطن ، والمواطنين ، ونحن نبني اليوم ، على ما سبق وأسسته لنا الحكومة السابقة » .

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وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا إن برامج العمل الحكومي متواصل ، وكل حكومة تنجز جانب منها ، والحكومات التالية ، تستكمل جوانب أخرى .