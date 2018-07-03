مدبولي أمام «النواب»: برنامج الحكومة يستهدف تطوير الصرف الصحي والسكة الحديد

Advertisements

ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن الفترة المقبلة في مصر ، هي فترة الانطلاق ، وبالتالي ، كان شعار الحكومة ، هو « مصر تنطلق » ، لافتا إلى أن محاور الحكومة ، تتفق مع تكليفات رئيس الجمهورية .

Advertisements

وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، أن الحكومة المصرية ، حريصة على تقديم كل الدعم ، للجيش والشرطة ، من أجل حماية الوطن ، كما وجه الشكر ، إلى القوات المسلحة ، ورجال الشرطة المصرية .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى أن برنامج الحكومة ، يستهدف نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن ، إلى 100% ، فضلا عن خدمة متطورة ، في السكة الحديد ، بنهاية العام المقبل 2019 .