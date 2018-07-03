مدبولي أمام «النواب»: أنا وزملائي ملتزمون أمام الله والشعب بتنفيذ برنامج الحكومة

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن التكليف الأساسي لرئيس الجمهورية ، للحكومة ، هو العمل بأقصى جهد ، وفي أسرع وقت ممكن ، للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة ، وكل فئات الشعب ، من الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي ، خلال عامين على الأكثر .

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وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا : « أنا وزملائي ، مسؤولون عن برنامج الحكومة الجديدة ، وملتزمون به أمام الله ، وأمام شعب مصر العظيم ، وأمام رئيس الجمهورية » ، لافتا إلى أن برنامج الحكومة ، يتضمن برامج فرعية ، تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية ، وشبكة الحماية الاجتماعية .