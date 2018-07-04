محكمة النقض تلغي إدراج “أبو تريكة” و 1537 شخصاً من قوائم الإرهاب

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أعلنت محكمة النقض اليوم الأربعاء عن قرارها بقبول الطعن المقدم من لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقاً “محمد أبو تريكة” بإلغاء القرار الصادر عن “محكمة الجنايات” بإدراجه على قوائم الإرهاب، إلى جانب إعادة الدعوى إلى “دائرة مغايرة أمام محكمة الجنايات”.

وقد أعلنت “محكمة النقض” عن توصيتها في التقرير الصادر عنها بقبول الطعن المقدم من المتهمين إلى جانب إلغاء ونقض حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال والذي صدر بوضع اللاعب محمد أبو تريكة و أخرين على قوائم الإرهاب لمدة ثلاثة سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم ستمائة وثلاثة وخمسين لعام 2014 حصر أمن دولة عليا، والذي جاء بناء على بلاغ قد تم تقديمه من قبل “لجنة حصر وإدارة أموال الأخوان”.

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وقد صدر في جلسة الثاني عشر من شهر يناير لعام 2017، وتم نشره في “الجريدة الرسمية” في عددها رقم مائة وأربعة عشر تابع في الثامن عشر من شهر مايو لعام 2017، وتقدم ما يقارب من ألف ومائتين وأربعة وخمسين شخصاً بطعن على القرار الصادر من محكمة النقص من أصل ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثين شخصاً قد تم إدراجهم في قوائم الإرهاب.

ومن بين المتقدمين للطعن على حكم محكمة النقض كان اللاعب “محمد أبو تريكة” وقد تضمن أيضا القائمة الأسماء التالية “الإعلامي مصطفى صقر، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنهم الرئيس السابق محمد مرسى، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، بالإضافة إلى خيرت الشاطر وأبناؤه، وسعد الكتاتني، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، وباكينام الشرقاوي، وعصام سلطان”.