مدبولي: برنامج الحكومة يستهدف توفير 43 ألف فرصة عمل

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة تستهدف في برنامجها ، إنشاء 13 مجمعا صناعيا ، بهدف توفير 43 ألف فرصة عمل .

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وزاد المهندس مصطفى مدبولى ، أنه سوف يتم تخصيص 10% من الأراضي ، للمشروعات الصغيرة ، فضلا عن توفير 10 مليارات جنيه ، قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، لافتا إلى أن المصريين ، لن يشعروا بمؤشرات الإصلاح الاقتصادي ، ونتائجه ، إذا استمرت الزيادة السكانية ، كما هي عليه في الوقت الحالي .

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلا إن برنامج الحكومة. يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعا ، وهي « رؤية مصر 2030 » ، ومستهدفات خطة التنمية المستدامة ، التي تمثل إطار عمل ، لكل حكومة حالية أو مقبلة .

وأكد المهندس مصطفى مدبولي ، أن برنامج الحكومة ، يتضمن الاستحقاقات الدستورية ، التي تخصص نسبا محددة ، للإنفاق على برامج « التعليم ، البحث العلمي ، والصحة » ، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة ، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى أن برنامج الحكومة ، قائم على أن الفترة المقبلة ، فترة الانطلاق ، وسوف تنفذ الحكومة برنامجها ، تحت شعار « مصر تنطلق » .