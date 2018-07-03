رئيس الحكومة أمام «النواب»: لن نترك شخصا فقيرا

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة تستهدف أمن الطاقة ، وتوفير وتأمين الطاقة الكهربائية لطالبيها ، بسعر مناسب .

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وأكد المهندس مصطفى مدبولي ، اهتمام الحكومة الشديد ، بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ، والتوسع في استخدام العدادات الذكية ، والمدفوعة مسبقا .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى أن الحكومة ، تستهدف بدء عمليات البحث عن البترول ، في البحرين الأحمر والمتوسط .

وأضاف المهندس مصطفى مدبولي ، أن المحور الثاني في برنامج الحكومة ، يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ، مؤكدا أن المواطن ، سوف يشعر بالتحسن والتطور ، خلال الشهور القليلة المقبلة ، في العديد من الأمور ، المرتبطة بحياته اليومية ، فضلا عن توفير السلع الغذائية ، والوحدات السكنية .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، أن ملف الإسكان يسير بخطى ثابتة ، وجار استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية ، والبدء في تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية جديدة ، بهدف توفير وحدات سكنية ، لمحدودي ومتوسطي الدخل .

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة ، سوف تتوسع في تنفيذ محطات تنقية المياه ، والوصول بمعدلات تغطية مياه الشرب إلى المدن ، بنسبة 100% ، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر ، في المدن الساحلية ، ووصول تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100% ، و60% في الريف .

وفيما يخص ملف السكك الحديد ، والطرق ، قال المهندس مصطفى مدبولي ، إن الحكومة سوف تبدأ ، إنشاء القطار فائق السرعة ، من أجل ربط العين السخنة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، و6 أكتوبر. ومحافظة الإسكندرية ، فضلا عن إنشاء 7 محاور عرضية. تربط بين شبكة الطرق ، في شرق النيل وغربه ، بتكلفة 8 مليارات جنيه ، وإنشاء 20 كوبري جديد ، لإلغاء التقاطعات في شبكة الطرق .

واستكمل رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلا إن الحكومة ملتزمة ، بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية ، ومساعدة المواطن لتخطي الظروف الاقتصادية ، الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مؤكدا : « رسالتنا واضحة ، لن نترك شخصا فقيرا » .