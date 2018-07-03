مدبولي: الحكومة تسعى لرفع عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» من 3.5 مليون إلى 22 مليون أسرة

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن حكومته. تتعهد بالاستمرار في برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ، وتوحيدها في برنامج تكافل وكرامة .

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وأضاف المهندس مصطفى مدبولي ، أن برنامج « تكافل وكرامة » ، يضم 3.5 مليون أسرة ، بعدد 18 مليون مواطن ، وذلك بتمويل سنوي ، يقترب من 20 مليار جنيه ، بينهم 5 مليارات جنيه ، لذوي الاحتياجات الخاصة .

وزاد رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلا إن برامج الحماية ، تتصل بالبرامج التنموية ، بهدف تمكين الأسر ، اجتماعيا واقتصاديا ، وعلى رأسها برنامج « سكن كريم » ، الذي يهدف إلى مضاعفة عدد الأسر ، التي تسكن في منازل ، متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، فضلا عن رفع كفاءة المساكن الريفية ، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، والمجتمع المدني ، بحيث تزيد عدد الأسر المستفيدة ، من 22 ألف أسرة ، لتصبح 150 ألف أسرة ، في نهاية البرنامج .