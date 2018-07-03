مدبولي عن «برنامج الحكومة»: يهتم بتنمية الشباب.. وإنشاء مدينة فضاء مصرية

Advertisements

ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة تستهدف إثراء دور قصور الثقافة ، وتمكين الموهوبين لممارسة الإبداع ، لدعم القوة الناعمة لمصر ، مؤكدا أن أبرز محاور برنامج بناء الإنسان المصري ، تتمثل في الاهتمام بتنمية الشباب ، وممارسة الرياضة .

Advertisements

وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا : « سوف نطلق فرص الاستثمار الرياضي ، وتحويل المنشآت الشبابية ، لمراكز الأسرة والمجتمع ، وجذب موارد رياضية ، وتوفير البنية الرياضية ، كي تستوعب عدد أكبر من الموهوبين » .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن برنامج الحكومة ، يتضمن تنمية الإنسان المصري ، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة ، على أن تبدأ الحكومة ، تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ، في مدن القناة ، خلال عامين ، حيث يمتد التطبيق تباعا ، لكل محافظات الجمهورية ، لافتا إلى أن موازنة الدولة ، سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين .

وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، أن تطوير التعليم. أحد أهم مكونات برنامج الحكومة ، موضحا : « الحكومة سوف تطور المناهج ، وأسلوب الامتحانات ، والكتاب المدرسي ، وأساليب التقييم ، فضلا عن استخدام التقويم الإلكتروني ، تحسين واقع المعلمين ، تطوير برامج التغذية المدرسية ، تزويد 18 ألف فصل بالأجهزة المتقدمة ، زيادة عدد فصول رياض الأطفال ، وزيادة عدد مدارس المتفوقين ، من 11 مدرسة ، إلى 21 مدرسة ، في العام الدراسي 2020 / 2021 » .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن برنامج الحكومة ، يتضمن كذلك ، إنشاء صندوق الوقف الخيري ، لكل من التعليم العالي ، وقطاع البحث العلمي ، فضلا عن إنشاء مدينة الفضاء المصرية ، إنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية ودولية جديدة ، واستكمال الجامعة اليابانية ، وزيادة الشراكات مع الجامعات الدولية، وإنشاء 8 جامعات إلكترونية .