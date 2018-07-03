مدبولي: برنامج الحكومة يتضمن 5 محاور أساسية.. أولها «حماية الأمن القومي»

Advertisements

ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

برنامج الحكومة المعنون باسم « مصر تنطلق » ، تبنى 5 أهداف رئيسية ، جاء في مقدمتها ، « حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ، بناء الإنسان المصري ، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ، النهوض بمستويات التشغيل ، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري » .

Advertisements

ويتبنى برنامج الحكومة كذلك ، هدفا استراتيجيا وحيويا ، ممثلا في بناء الإنسان المصري ، يستهدف تكوين شخصية مصرية. قادرة على التفاعل الإيجابي ، مع الأحداث والمستجدات ، والإدراك الواعي لتأثيراتها .

كما يستهدف برنامج الحكومة ، تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الجديد ، في محافظات إقليم قناة السويس ، ما يتطلب تطويرا شاملا ، لـ33 مستشفى ، 135 وحدة رعاية صحية أولية ، وميكنة 15 مستشفى ، وإنشاء 31 مستشفى جديدا ، وخفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدي ، من 3.6% في الوقت الحالي ، إلى 2.5% بنهاية البرنامج ، فضلا عن إمداد المستشفيات الجامعية ، بنحو 744 حاضنة أطفال جديدة .

وكذلك ، يتضمن برنامج الحكومة ، تفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصري ، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية ، عن طريق تفعيل دور المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية ، ونشر ثقافة العلوم والابتكار والتوعية الإعلامية ، في منظومة القيم والموروث الحضاري ، إضافة إلى تطوير منظومة التعليم ، « استراتيجية التعليم الجديدة » .

كما يتضمن البرنامج أيضا ، إنشاء 100 مدرسة للتعليم ، بالنظام الياباني ، و22 مدرسة جديدة من مدراس النيل ، فضلا عن تغطية المحافظات المختلفة ، في مدارس المتفوقين بنهاية البرنامج ، وإنشاء صندوق الوقف الخيري ، للتعليم والبحث العلمي ، من أجل توفير موارد مالية ، للنهوض بالمستوى التعليمي والبحثي .

وتستهدف الحكومة كذلك ، إنشاء 100 كلية جديدة ، في الجامعات الحكومية ، فضلا عن الاهتمام بالجانب الرياضي ، ورعاية الشباب ، بإنشاء 165 ملعبا مفتوحا للشباب ، و210 ملاعب كره قدم .