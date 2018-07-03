رئيس الحكومة لـ«المصريين»: صبرتم وتحملتم كثيرا.. والقادم أفضل

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة ، التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ، سوف تؤتي ثمارها ، خلال الفترة المقبلة ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى تنفيذ أكثر من 85% ، من برنامج الإصلاح الاقتصادي .

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المهندس مصطفى مدبولي ، وجه رسالة إلى المواطن المصري ، قال فيها : « لقد صبرت وتحملت كثيرا ، وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ، والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله » .