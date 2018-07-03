رئيس الحكومة أمام «النواب»: نحن أولى بالفقراء

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن حكومته ، لن تترك شخصا فقيرا يتكفف الناس ، وأن الحكومة ، أولى به من ناحية التشغيل ، إن كانت لديه القدرة على العمل ، أو من ناحية إعالته ، إن كان غير قادر على الكسب ، أو كان واقعا تحت خط الفقر » .

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وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، أن الحكومة مستمرة ، في تنفيذ برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ، ويتم توحيدها في برنامج « تكافل وكرامة » ، الذي يضم 3.5 مليون أسرة ، تضم نحو 18 مليون مواطن ، بتمويل سنوي يقترب من 20 مليار جنيه ، بينها نحو 5 مليارات جنيه. لذوي الاحتياجات الخاصة » .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية : « تتصل ببرامج الحماية ، برامج تنموية ، لتمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا ، يأتي على رأسها ، ( برنامج سكن كريم ) ، ونستهدف من خلاله ، مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل ، متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، فضلا عن رفع كفاءة المساكن الريفية ، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ، والمجتمع المدني ، بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة ، من 22 ألف أسرة ، إلى 150 ألف أسرة ، في نهاية البرنامج » .