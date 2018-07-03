مدبولي: تمكين المرأة وتطوير العشوائيات وذوي الاحتياجات الخاصة على رأس برنامج الحكومة

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

برنامج عمل الحكومة ، المعنون باسم « مصر تنطلق » ، يولي أولوية مطلقة ، للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي ، بهدف تغطية نسبة 60% من السكان ، تحت خطر الفقر ، في برنامج « تكافل وكرامة » ، وبعدد يبلغ 3.5 مليون أسرة ، تتضمن نحو 18 مليون مواطن ، وبتكلفة تبلغ 80 مليار جنيه .

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ويتضمن برنامج الحكومة ، تخصيص نحو 5 مليارات جنيه ، من أجل تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني ، والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي ، وضمان وصوله إلى مستحقيه ، ومراعاة عدم التمييز النوعي ، وتمكين المرأة ، عن طريق إطلاق برنامج جديد ، التشغيل كثيف العمالة ، يتيح نحو 100 ألف فرصة عمل ، ودعم أنشطة الأسر المنتجة ، بتعزيز قدرات نحو 180 ألف سيدة ، في مجال ريادة الأعمال ، والوصول بعدد المستفيدات ، من برامج تنمية المرأة الريفية ، إلى 80 ألف مستفيدة ، في نهاية البرنامج .

ويستهدف برنامج الحكومة ، التوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة ، للمواطنين كافة ، عن طريق إنشاء 764 ألف وحدة سكنية ، في مشروع الإسكان الاجتماعي ، ليصل العدد الإجمالي ، إلى 1.1 مليون وحدة سكنية ، وذلك بتكلفة 150 مليار جنيه ، خلال السنوات الأربع المقبلة ، ونحو 400 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط ، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 140 مليار جنيه .

كما تسعى الحكومة في برنامجها ، إلى الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة ، عن طريق استكمال تنفيذ نحو 80 ألف وحدة سكنية ، حيث وصل عدد الوحدات السكنية ، إلى 200 ألف وحدة ، و1100 سوق عشوائي ، وتطوير 81 منطقة عشوائية ، بمساحة 61.7 ألف فدان .

تطوير مستوى خدمات مياه الشرب ، يأتي في أولويات الحكومة ، عن طريق تنفيذ 265 مشروعا ، بطاقة 4.3 مليون مكعب يوميا ، وتنفيذ 594 مشروع صرف صحي ، بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا ، تعمل على زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي ، إلى 100% في المدن ، و60% في القرى ، وذلك بعدد 1152 قرية ، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار جنيه .

وفي إطار استمرار الجهود المبذولة ، لتطوير خدمات النقل ، تضمن برنامج الحكومة ، إنشاء 1600 كيلو متر ، في شبكة الطرق القومية ، وذلك بتكلفة 25 مليار جنيه ، وطرق أخرى داخلية وخارجية ، بتكلفة نحو 9.6 مليار جنيه ، إضافة إلى نحو 97.2 كيلو متر ، لشبكة مترو الأنفاق ، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 126% .

وكذلك ، يوجه برنامج الحكومة ، نحو 7.3 مليار جنيه ، من أجل تطوير 208 قرى ظ ضمن مشروع تنمية وتطوير القرى المصرية ، عن طريق إنشاء « 145 كيلو متر شبكات مياه ، 40 خزان مياه شرب ، 20 محطة مياه شرب ، 10 محطات معالجة صرف صحي ، ‘توصيل 500 ألف وصلة نهائية للصرف المنزلي ، وذلك بعدد 302 قرية ، لخدمة مليوني مواطن » .

ويتضمن برنامج الحكومة أيضا ، الحد من الزيادة السكانية ، عن طريق إجراءات تحفيزية ، وتكثيف حملات التوعية ، والعمل على تحقيق الانتشار السكاني ، بتطوير المدن الجديدة القائمة ، وذلك بتكلفة كلية ، تتجاوز 65 مليار جنيه ، وطرح 250 ألف قطعه في هذه المدن ، بمساحة إجمالية 30 ألف فدان ، وإضافة 1200 كيلو متر ، لشبكة الطرق .

ويستهدف برنامج الحكومة ، تخفيف حدة الفجوات التنموية بين المحافظات ، عن طريق إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد ، والمحافظات الحدودية ، فضلا عن توجيه استثمارات ، تتجاوز 275 مليار جنيه ، لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء ، من أجل استكمال تنفيذ مدينة شرق بورسعيد ، « سلام » ، والبدء في تنفيذ ، مدينتي رفح الجديدة ، وبئر العبد الجديدة ، وتنفيذ مشروعات طرق وخدمات مختلفة .

كما يستهدف برنامج الحكومة ، للمرة الأولى ، تفعيل مظلة تأمينية شاملة ، للمصريين في الخارج ، يستفيد منها نحو مليوني مواطن مصري في الخارج ، في 15 دولة ، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 365 مليون جنيه ، إضافة إلى ميكنة الخدمات القنصلية ، وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية ، فضلا عن إنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة ، من مدن الجيل الرابع ، على محاور الطرق التنموية ، وذلك على مساحة 450 ألف فدان ، وبتكلفة تبلغ 150 مليار جنيه ، خلال السنوات الأربع المقبلة .