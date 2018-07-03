رئيس الحكومة أمام «النواب»: توصلنا لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

وفيما يخص حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة ، أعلن رئيس مجلس الوزراء ، خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا ، بشأن بناء سد النهضة ، وخاصة قواعد ملء الخزان ، ومداه الزمني .

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وأعلن المهندس مصطفى مدبولي ، تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية ، بين مصر والسودان وإثيوبيا ، فضلا عن تفعيل العمل ، بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل .

البرنامج الفرعي الثاني ، في برنامج الحكومة ، الخاص بتنمية الموارد المائية ، وزيادة الكفاءة الكلية للاستخدام ، من 80% إلى 85% ، عن طريق زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المتجددة ، من 33% إلى 42% ، فضلا عن خفض الفاقد في شبكات المياه ، من 30% إلى 25% ، وزيادة كمية المياه المحلاة من مياه البحر ط من 290 ألف متر مكعب ، إلى مليون متر مكعب يوميا ، وحفر 142 بئرا جوفية جديدة ، وإحلال وتجديد 106 آبار جوفية ، وإنشاء 71 محطة رفع ، و50 مغذيا ، من أجل إعادة استخدام نحو 4 مليارات متر مكعب سنويا ، من مياه الصرف الزراعي ، واستكمال إنشاء 92 محطة خلط نيلية ، تعمل على توفير نحو 0.75 مليار متر مكعب سنويا .