مدبولي: برنامج الحكومة يتضمن دعم الفلاح.. والتوسع في الزراعة بإفريقيا

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب المصري ، اليوم الثلاثاء ، أن محور توفير متطلبات الأمن الغذائي ، يتضمن زيادة إجمالي المساحة المحصولية ، لتصل إلى 18 مليون فدان ، فضلا عن التوسع في الزراعة بإفريقيا ، وذلك بمساحة إجمالية ، تبلغ 1.1 مليون فدان .

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وأوضح المهندس مصطفى مدبولي ، أن برنامج الحكومة ، يسعى للتوسع في نظام الزراعة التعاقدية ، من أجل دعم المزارعين ، عن طريق إتاحة عائد مناسب ، وخفض الفاقد خلال عملية الحصاد ، وتداول الحبوب ، فضلا عن تحفيز التسويق التعاوني ، وتحديد الحدود القصوى ، للمتبقيات من المبيدات والمستحضرات في الأغذية المتداولة ، وإحكام الرقابة على دخول المنتجات الغذائية المستوردة .

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن برنامج الحكومة ، يتضمن محور زيادة القدرة التخزينية من القمح ، وإنشاء 12 صومعة معدنية جديدة ، وذلك بسعة تخزينية ، تبلغ نحو 830 ألف طن ، وتطوير مراكز تجميع القمح ، بإنشاء صوامع حقلية ، وذلك بسعة 300 ألف طن .