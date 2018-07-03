«النواب» يشكل لجنة لدراسة بيان الحكومة.. تعرف على أعضائها

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، أعلن تشكيل لجنة خاصة ، يترأسها وكيل أول مجلس النواب ، السيد الشريف ، تكون مهمتها ، دراسة بيان الحكومة ، والانتهاء منه خلال 10 أيام ، وإعداد تقرير عنه ، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب ، في أول جلسة مقبلة ، موضحا في الوقت ذاته ، أن وكيل مجلس النواب ، سليمان وهدان ، سوف يتولى رئاسة اللجنة الخاصة ، حال غياب السيد الشريف .

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وخلال الجلسة العامة ، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، والتي استعرض فيها ، المهندس مصطفى مدبولي ، برنامج حكومته أمام مجلس النواب ، وجه الدكتور علي عبد العال ، الشكر والتقدير ، للمهندس مصطفى مدبولي ، على بيانه ، حيث قال : « تضمن برنامج الحكومة ، العديد من البرامج والأهداف ، التي ستخطو بها مصر ، خطوات عديدة إلى الأمام ، على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي » .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة ، والتي تضم في عضويتها ، ممثلين عن الهيئات البرلمانية في المجلس ، والتشكيل جاء كالتالي :

محمد زكي السويدي ، عن ائتلاف دعم مصر .

أيمن أبو العلا. عن المصريين الأحرار .

عاطف ناصر ، عن حزب مستقبل وطن .

بهاء أبو شقة ، عن حزب الوفد .

محمد أسامة أبو المجد ، عن حزب حماة وطن .

صلاح أبو هميلة ، عن حزب الشعب الجمهوري .

أحمد حلمي الشريف ، عن حزب المؤتمر .

هالة أبو السعد ، عن حزب المحافظين .

سعيد حساسين ، عن حزب السلام الاجتماعي .

محمد بدراوي ، عن حزب الحركة الوطنية .

ألفت كامل ، عن حزب مصر الحديثة .

إيهاب منصور ، عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي .

صلاح حسب الله ، عن حزب الحرية .

شرعي صالح ، عن حزب مصر بلدي .

السيد عبد العال ، عن حزب التجمع .

وكذلك ، ضمت اللجنة في عضويتها ، عددا من النواب المستقلين ، بينهم عبد المنعم العليمي ، كمال أحمد ، لطفي شحاتة ، أحمد أباظة ، يسري المغازي ، محمد رسلان ، نهى الحميلي ، وضياء داوود .

ووجه الدكتور علي عبد العال ، اللجان النوعية في البرلمان ، بدراسة بيان الحكومة في اختصاصها ، وإرسال تقرير عن البيان ، وبرنامج الحكومة ، إلى اللجنة الخاصة .