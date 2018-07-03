الحكومة تعد المصريين برعاية الفقراء وغد أفضل.. النص الكامل لكلمة «مدبولي» أمام «النواب»

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ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، النص الكامل لكلمة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمام مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، والتي استعرض خلالها برنامج حكومته .

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رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب المصري ، اليوم الثلاثاء : « من دواعي سروري ، أن ألقي بيان الحكومة ، عقب ذكرى ثورة 30 يونيو ، ومن مجلس النواب المصري ، أتوجه بالشكر ، إلى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء السابق ، كل الشكر والتقدير والاحترام » .

وقال المهندس مصطفى مدبولي ، إن الحكومة المصرية ، تؤكد استمرارية ما أسسته الحكومة السابقة ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد في أكثر من مرة ، أن شعب مصر صبر كثيرا ، وبالتالي ، فإن التكليف الأساسي للحكومة ، هو العمل في أسرع وقت ممكن ، من أجا تمكين فئات الشعب ، والفئات الكادحة ، خلال عامين ، من ثمار الإصلاح الاقتصاد .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن برنامج الحكومة الجديدة ، يتضمن العديد من المحاور الاجتماعية ، وزاد : « مكتبي ، ومكتب الوزراء ، مفتوح لنواب الشعب في أي وقت » .

وقدم رئيس مجلس الوزراء ، برنامج حكومته اليوم الثلاثاء ، إلى مجلس النواب المصري ، والذي جاء تحت عنوان ، « مصر تنطلق » ، حيث أعد مجلس الوزراء ، مجلدا لكل نائب ، ويتضمن البرنامج 250 صفحة ، وأسطوانة إلكترونية مدمجة ، محمل عليها نسخة من البرنامج ، إضافة إلى ملخص تنفيذي ، لما يحتويه البرنامج ، في 79 صفحة .

وعرض المهندس مصطفى مدبولي ، بيان حكومته أمام البرلمان ، عن طريق عرض « Power Point » ، على شاشات قاعة مجلس النواب ، تضمن أهم الرسائل ، التي يشملها البرنامج .

وكذلك ، أعد مجلس الوزراء ، مجلدا بكل ما يحتويه برنامج الحكومة ، بطريقة « برايل » ، للنائب الكفيف في مجلس النواب .

وأوضحت الحكومة ، أنها اختارت اسم « مصر تنطلق » لبرنامج الحكومة ، كي يعبر عن المرحلة المقبلة ، خاصة مع إعلان رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته اليوم الثلاثاء ، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ، في الفترة الأخيرة ، سوف تؤتي ثمارها في الفترة المقبلة ، حيث تم تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن .

رئيس مجلس الوزراء ، وجه خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، الشكر إلى المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء السابق : وزاد : « كلنا نعمل في خدمة الوطن ، والمواطنين ، ونحن نبني اليوم ، على ما سبق وأسسته لنا الحكومة السابقة » .

وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا إن برامج العمل الحكومي متواصل ، وكل حكومة تنجز جانب منها ، والحكومات التالية ، تستكمل جوانب أخرى .

وقال رئيس مجلس الوزراء ، إن الفترة المقبلة في مصر ، هي فترة الانطلاق ، وبالتالي ، كان شعار الحكومة ، هو « مصر تنطلق » ، لافتا إلى أن محاور الحكومة ، تتفق مع تكليفات رئيس الجمهورية .

وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، أن الحكومة المصرية ، حريصة على تقديم كل الدعم ، للجيش والشرطة ، من أجل حماية الوطن ، كما وجه الشكر ، إلى القوات المسلحة ، ورجال الشرطة المصرية .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى أن برنامج الحكومة ، يستهدف نسبة تغطية الصرف الصحي في المدن ، إلى 100% ، فضلا عن خدمة متطورة ، في السكة الحديد ، بنهاية العام المقبل 2019 .

وتابع مدبولي ، قائلا إن التكليف الأساسي لرئيس الجمهورية ، للحكومة ، هو العمل بأقصى جهد ، وفي أسرع وقت ممكن ، للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة ، وكل فئات الشعب ، من الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي ، خلال عامين على الأكثر .

وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا : « أنا وزملائي ، مسؤولون عن برنامج الحكومة الجديدة ، وملتزمون به أمام الله ، وأمام شعب مصر العظيم ، وأمام رئيس الجمهورية » ، لافتا إلى أن برنامج الحكومة ، يتضمن برامج فرعية ، تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية ، وشبكة الحماية الاجتماعية .

وقال رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة تستهدف في برنامجها ، إنشاء 13 مجمعا صناعيا ، بهدف توفير 43 ألف فرصة عمل .

وزاد المهندس مصطفى مدبولى ، أنه سوف يتم تخصيص 10% من الأراضي ، للمشروعات الصغيرة ، فضلا عن توفير 10 مليارات جنيه ، قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، لافتا إلى أن المصريين ، لن يشعروا بمؤشرات الإصلاح الاقتصادي ، ونتائجه ، إذا استمرت الزيادة السكانية ، كما هي عليه في الوقت الحالي .

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلا إن برنامج الحكومة. يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعا ، وهي « رؤية مصر 2030 » ، ومستهدفات خطة التنمية المستدامة ، التي تمثل إطار عمل ، لكل حكومة حالية أو مقبلة .

وأكد المهندس مصطفى مدبولي ، أن برنامج الحكومة ، يتضمن الاستحقاقات الدستورية ، التي تخصص نسبا محددة ، للإنفاق على برامج « التعليم ، البحث العلمي ، والصحة » ، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة ، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى أن برنامج الحكومة ، قائم على أن الفترة المقبلة ، فترة الانطلاق ، وسوف تنفذ الحكومة برنامجها ، تحت شعار « مصر تنطلق » .

وقال المهندس مصطفى مدبولي ، إن الحكومة تستهدف أمن الطاقة ، وتوفير وتأمين الطاقة الكهربائية لطالبيها ، بسعر مناسب .

وأكد المهندس مصطفى مدبولي ، اهتمام الحكومة الشديد ، بتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ، والتوسع في استخدام العدادات الذكية ، والمدفوعة مسبقا .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى أن الحكومة ، تستهدف بدء عمليات البحث عن البترول ، في البحرين الأحمر والمتوسط .

وأضاف المهندس مصطفى مدبولي ، أن المحور الثاني في برنامج الحكومة ، يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ، مؤكدا أن المواطن ، سوف يشعر بالتحسن والتطور ، خلال الشهور القليلة المقبلة ، في العديد من الأمور ، المرتبطة بحياته اليومية ، فضلا عن توفير السلع الغذائية ، والوحدات السكنية .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، أن ملف الإسكان يسير بخطى ثابتة ، وجار استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية ، والبدء في تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية جديدة ، بهدف توفير وحدات سكنية ، لمحدودي ومتوسطي الدخل .

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة ، سوف تتوسع في تنفيذ محطات تنقية المياه ، والوصول بمعدلات تغطية مياه الشرب إلى المدن ، بنسبة 100% ، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر ، في المدن الساحلية ، ووصول تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100% ، و60% في الريف .

وفيما يخص ملف السكك الحديد ، والطرق ، قال المهندس مصطفى مدبولي ، إن الحكومة سوف تبدأ ، إنشاء القطار فائق السرعة ، من أجل ربط العين السخنة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، و6 أكتوبر. ومحافظة الإسكندرية ، فضلا عن إنشاء 7 محاور عرضية. تربط بين شبكة الطرق ، في شرق النيل وغربه ، بتكلفة 8 مليارات جنيه ، وإنشاء 20 كوبري جديد ، لإلغاء التقاطعات في شبكة الطرق .

واستكمل رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلا إن الحكومة ملتزمة ، بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية ، ومساعدة المواطن لتخطي الظروف الاقتصادية ، الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، مؤكدا : « رسالتنا واضحة ، لن نترك شخصا فقيرا » .

وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا إن حكومته ، تتعهد بالاستمرار في برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ، وتوحيدها في برنامج تكافل وكرامة .

وأضاف المهندس مصطفى مدبولي ، أن برنامج « تكافل وكرامة » ، يضم 3.5 مليون أسرة ، بعدد 18 مليون مواطن ، وذلك بتمويل سنوي ، يقترب من 20 مليار جنيه ، بينهم 5 مليارات جنيه ، لذوي الاحتياجات الخاصة .

وزاد رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلا إن برامج الحماية ، تتصل بالبرامج التنموية ، بهدف تمكين الأسر ، اجتماعيا واقتصاديا ، وعلى رأسها برنامج « سكن كريم » ، الذي يهدف إلى مضاعفة عدد الأسر ، التي تسكن في منازل ، متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، فضلا عن رفع كفاءة المساكن الريفية ، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، والمجتمع المدني ، بحيث تزيد عدد الأسر المستفيدة ، من 22 ألف أسرة ، لتصبح 150 ألف أسرة ، في نهاية البرنامج .

وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا إن الحكومة تستهدف إثراء دور قصور الثقافة ، وتمكين الموهوبين لممارسة الإبداع ، لدعم القوة الناعمة لمصر ، مؤكدا أن أبرز محاور برنامج بناء الإنسان المصري ، تتمثل في الاهتمام بتنمية الشباب ، وممارسة الرياضة .

وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، قائلا : « سوف نطلق فرص الاستثمار الرياضي ، وتحويل المنشآت الشبابية ، لمراكز الأسرة والمجتمع ، وجذب موارد رياضية ، وتوفير البنية الرياضية ، كي تستوعب عدد أكبر من الموهوبين » .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن برنامج الحكومة ، يتضمن تنمية الإنسان المصري ، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة ، على أن تبدأ الحكومة ، تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ، في مدن القناة ، خلال عامين ، حيث يمتد التطبيق تباعا ، لكل محافظات الجمهورية ، لافتا إلى أن موازنة الدولة ، سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين .

وتابع المهندس مصطفى مدبولي ، أن تطوير التعليم. أحد أهم مكونات برنامج الحكومة ، موضحا : « الحكومة سوف تطور المناهج ، وأسلوب الامتحانات ، والكتاب المدرسي ، وأساليب التقييم ، فضلا عن استخدام التقويم الإلكتروني ، تحسين واقع المعلمين ، تطوير برامج التغذية المدرسية ، تزويد 18 ألف فصل بالأجهزة المتقدمة ، زيادة عدد فصول رياض الأطفال ، وزيادة عدد مدارس المتفوقين ، من 11 مدرسة ، إلى 21 مدرسة ، في العام الدراسي 2020 / 2021 » .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن برنامج الحكومة ، يتضمن كذلك ، إنشاء صندوق الوقف الخيري ، لكل من التعليم العالي ، وقطاع البحث العلمي ، فضلا عن إنشاء مدينة الفضاء المصرية ، إنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية ودولية جديدة ، واستكمال الجامعة اليابانية ، وزيادة الشراكات مع الجامعات الدولية، وإنشاء 8 جامعات إلكترونية .

برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، المعنون باسم تحت عنوان « مصر تنطلق » ، تضمن الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ، فضلا عن رفع كفاءة الأداء الحكومي ، بما يضمن تحقيق معدل نمو حقيقي ، يصل إلى 8% ، بحلول العام المالي 2021 / 2022 ، حيث إن النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام ، هو السبيل لمواجهة النمو السكاني السريع ، فضلا عن كبح جماح التضخم .

ويتضمن برنامج الحكومة كذلك ، اتباع حزمة من السياسيات والإجراءات ، التي تستهدف خفض عجز الموازنة ، إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي ، بنهاية البرنامج ، فضلا عن الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي ، بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة ، وتمكين الحكومة من توفير الموارد المالية اللازمة ، للاتفاق على الخدمات المختلفة ، وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية ، للفئات الأقل دخلا .

كما يتضمن برنامج الحكومة ، الالتزام الصريح باتباع حزم السياسات والإجراءات ، التي من شأنها ، تسريع معدل النمو الاقتصادي ، وفي مقدمة هذه الحزم ، ما يتعلق بتعبئة المدخرات ، وتوفير الموارد المالية. اللازمة لبلوغ معدلات الاستثمار المستهدفة ، والتي يتعين زيادتها على نحو مطرد ، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، من 16% في الوقت الحالي ، لتصل إلى 25% ، في العام المالي 2021 / 2022 .

ويضم برنامج الحكومة ، مجموعة برامج داعمة للادخار والاستثمار ، تستهدف في المقام الأول ، تعزيز الشمول المالي ، تنمية أوعية ادخارية جديدة مبتكرة ، إزكاء ثقافة الادخار ، تشجيع تحويلات المصريين في الخارج ، التوسع في تأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال ، توسيع قاعدة التمويل ، بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ، المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص ، إضافة إلى تعظيم الاستفادة ، من الأصول المملوكة للدولة .

كما يضم البرنامج كذلك ، إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ، وتسوية مديونياتها المتراكمة ، فضلا عن تحفيز المشاركة في الاستثمار ، خلال طروحات الشركات العامة ، لرفع كفاءتها ، وتنشيط سوق الأوراق المالية .

وفيما يخص مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، فإن برنامج الحكومة ، يستهدف تحقيق تنمية متوازنة ، لتحقيق التنمية في كل قطاع أو نشاط ، وفقا لما يحظى به ، من مزايا نسبية وتنافسية .

وفي مجال الصناعة ، يهدف برنامج الحكومة ، إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية ، وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية ، عن طريق تحفيز الاستثمار الصناعي ، الخاص بطرح نحو 38 مليون متر مربع من الأراضي ، للاستثمار الصناعي ، وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة ، في محافظات مصر المختلفة .

وشدد برنامج الحكومة ، على أهميه التوجه التصديري ، « السلعي والخدمي » لمصر ، خلال الفترة المقبلة ، ومن ثم ، الحاجة إلى تنمية القدرات التصديرية ، للقطاعات الواعدة ، وزيادة تنافستيها على الساحة الدولية ، وسط مستهدف بتنمية الصادرات الصناعية غير البترولية ، إلى 30 مليار دولار ، في العام 2021 / 2022 ، و التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية ، « 10 مراكز » ، فضلا عن التوسع في تنظيم المعارض الدولية ، بواقع 40 معرضا كل عام .

وتولي الحكومة المصرية في برنامجها ، اهتماما بالصادرات الزراعية ، ومن المستهدف تناميها بمعدلات متسارعة ، عن طريق التوسع في المنتجات الزراعية ، التي تشهد إقبالا في الأسواق الدولية ، والتوسع في الزراعة العضوية ، وإقامة الصوب الزراعية ، وفي الزراعات القاعدية ، مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة ، والمواصفات البيئة والدولية .

وفيما يخص تطوير خدمات النقل الجوي ، وفي إطار التأثير الإيجابي لذلك على قطاع السياحة ، يستهدف برنامج الحكومة ، زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الجوية الجديدة ، إلى 79 مليون راكب في العام الواحد ، وزيادة حركة الركاب المتوقعة ، إلى 40 مليون راكب في العام ، وذلك بحلول العام 2021 / 2022 ، عن طريق توسعات مطاري شرم الشيخ ، وبرج العرب ، وإنشاء مطار جديد في مدينة رأس سدر ، ورفع كفاءة المطارات المصرية .

وتطرق برنامج الحكومة ، إلى أهمية تصدير خدمات المقاولات إلى الخارج ، خاصة في المنطقة العربية ، وإفريقيا ، فضلا عن التأكيد ، على الميزة التصديرية ، التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ، في مجال خدمات التعهيد والبرمجيات ، لا سيما تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ، في مجالات الإنترنت ، والذكاء الاصطناعي ، والتصنيع الرقمي ، ما يهيئ السبيل ، لتنامي صادرات القطاع ، لتبلغ نحو 175 مليار جنيه ، بحلول 2021 / 2022 .

ويهتم برنامج الحكومة ، بتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ط والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات ، بين 100 جهة حكومية ، فضلا عن إتاحة نحو 150 خدمة حكومية ، على تطبيقات الهاتف المحمول ، وتطوير خدمات مكاتب الشهر العقاري ، وميكنة وحدات نيابات المرور ، « 15 خدمة » ، في العام 2021 / 2022 ، وإنشاء قاعدة بيانات قومية ، للأحكام القضائية ، تتضمن زيادة ميكنة المحاكم ، وأقسام الشرطة ، والنيابات ، ومكاتب الطب الشرعي ، فضلا عن إنشاء 11 محكمة جزئية جديدة ، وميكنة المراكز التكنولوجية في المحليات ، وإنشاء 60 مركزا تكنولوجيا جديدا ، وزيادة أعداد البوابات الإلكترونية في المحافظات. إلى 16 بوابة ، وفي الوزارات إلى 8 بوابات .

برنامج الحكومة المعنون باسم « مصر تنطلق » ، تبنى 5 أهداف رئيسية ، جاء في مقدمتها ، « حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ، بناء الإنسان المصري ، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ، النهوض بمستويات التشغيل ، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري » .

ويتبنى برنامج الحكومة كذلك ، هدفا استراتيجيا وحيويا ، ممثلا في بناء الإنسان المصري ، يستهدف تكوين شخصية مصرية. قادرة على التفاعل الإيجابي ، مع الأحداث والمستجدات ، والإدراك الواعي لتأثيراتها .

كما يستهدف برنامج الحكومة ، تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الجديد ، في محافظات إقليم قناة السويس ، ما يتطلب تطويرا شاملا ، لـ33 مستشفى ، 135 وحدة رعاية صحية أولية ، وميكنة 15 مستشفى ، وإنشاء 31 مستشفى جديدا ، وخفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدي ، من 3.6% في الوقت الحالي ، إلى 2.5% بنهاية البرنامج ، فضلا عن إمداد المستشفيات الجامعية ، بنحو 744 حاضنة أطفال جديدة .

وكذلك ، يتضمن برنامج الحكومة ، تفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصري ، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية ، عن طريق تفعيل دور المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية ، ونشر ثقافة العلوم والابتكار والتوعية الإعلامية ، في منظومة القيم والموروث الحضاري ، إضافة إلى تطوير منظومة التعليم ، « استراتيجية التعليم الجديدة » .

كما يتضمن البرنامج أيضا ، إنشاء 100 مدرسة للتعليم ، بالنظام الياباني ، و22 مدرسة جديدة من مدراس النيل ، فضلا عن تغطية المحافظات المختلفة ، في مدارس المتفوقين بنهاية البرنامج ، وإنشاء صندوق الوقف الخيري ، للتعليم والبحث العلمي ، من أجل توفير موارد مالية ، للنهوض بالمستوى التعليمي والبحثي .

وتستهدف الحكومة كذلك ، إنشاء 100 كلية جديدة ، في الجامعات الحكومية ، فضلا عن الاهتمام بالجانب الرياضي ، ورعاية الشباب ، بإنشاء 165 ملعبا مفتوحا للشباب ، و210 ملاعب كره قدم .

رئيس مجلس الوزراء ، قال خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، إن الإجراءات الاقتصادية الصعبة ، التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ، سوف تؤتي ثمارها ، خلال الفترة المقبلة ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى تنفيذ أكثر من 85% ، من برنامج الإصلاح الاقتصادي .

المهندس مصطفى مدبولي ، وجه رسالة إلى المواطن المصري ، قال فيها : « لقد صبرت وتحملت كثيرا ، وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ، والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله » .

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن حكومته لن تترك شخصا فقيرا يتكفف الناس ، وأن الحكومة ، أولى به من ناحية التشغيل ، إن كانت لديه القدرة على العمل ، أو من ناحية إعالته ، إن كان غير قادر على الكسب ، أو كان واقعا تحت خط الفقر » .

وزاد المهندس مصطفى مدبولي ، أن الحكومة مستمرة ، في تنفيذ برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ، ويتم توحيدها في برنامج « تكافل وكرامة » ، الذي يضم 3.5 مليون أسرة ، تضم نحو 18 مليون مواطن ، بتمويل سنوي يقترب من 20 مليار جنيه ، بينها نحو 5 مليارات جنيه. لذوي الاحتياجات الخاصة » .

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية : « تتصل ببرامج الحماية ، برامج تنموية ، لتمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا ، يأتي على رأسها ، ( برنامج سكن كريم ) ، ونستهدف من خلاله ، مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل ، متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، فضلا عن رفع كفاءة المساكن الريفية ، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ، والمجتمع المدني ، بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة ، من 22 ألف أسرة ، إلى 150 ألف أسرة ، في نهاية البرنامج » .

ألقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الثلاثاء ، بيان حكومته ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وشكل البرلمان من جانبه ، لجنة من أعضاء مجلس النواب ، لدراسة برنامج الحكومة ، واتخاذ قرار بشأنه .

برنامج عمل الحكومة ، المعنون باسم « مصر تنطلق » ، يولي أولوية مطلقة ، للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي ، بهدف تغطية نسبة 60% من السكان ، تحت خطر الفقر ، في برنامج « تكافل وكرامة » ، وبعدد يبلغ 3.5 مليون أسرة ، تتضمن نحو 18 مليون مواطن ، وبتكلفة تبلغ 80 مليار جنيه .

ويتضمن برنامج الحكومة ، تخصيص نحو 5 مليارات جنيه ، من أجل تلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني ، والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي ، وضمان وصوله إلى مستحقيه ، ومراعاة عدم التمييز النوعي ، وتمكين المرأة ، عن طريق إطلاق برنامج جديد ، التشغيل كثيف العمالة ، يتيح نحو 100 ألف فرصة عمل ، ودعم أنشطة الأسر المنتجة ، بتعزيز قدرات نحو 180 ألف سيدة ، في مجال ريادة الأعمال ، والوصول بعدد المستفيدات ، من برامج تنمية المرأة الريفية ، إلى 80 ألف مستفيدة ، في نهاية البرنامج .

ويستهدف برنامج الحكومة ، التوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة ، للمواطنين كافة ، عن طريق إنشاء 764 ألف وحدة سكنية ، في مشروع الإسكان الاجتماعي ، ليصل العدد الإجمالي ، إلى 1.1 مليون وحدة سكنية ، وذلك بتكلفة 150 مليار جنيه ، خلال السنوات الأربع المقبلة ، ونحو 400 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط ، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 140 مليار جنيه .

كما تسعى الحكومة في برنامجها ، إلى الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة ، عن طريق استكمال تنفيذ نحو 80 ألف وحدة سكنية ، حيث وصل عدد الوحدات السكنية ، إلى 200 ألف وحدة ، و1100 سوق عشوائي ، وتطوير 81 منطقة عشوائية ، بمساحة 61.7 ألف فدان .

تطوير مستوى خدمات مياه الشرب ، يأتي في أولويات الحكومة ، عن طريق تنفيذ 265 مشروعا ، بطاقة 4.3 مليون مكعب يوميا ، وتنفيذ 594 مشروع صرف صحي ، بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا ، تعمل على زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي ، إلى 100% في المدن ، و60% في القرى ، وذلك بعدد 1152 قرية ، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار جنيه .

وفي إطار استمرار الجهود المبذولة ، لتطوير خدمات النقل ، تضمن برنامج الحكومة ، إنشاء 1600 كيلو متر ، في شبكة الطرق القومية ، وذلك بتكلفة 25 مليار جنيه ، وطرق أخرى داخلية وخارجية ، بتكلفة نحو 9.6 مليار جنيه ، إضافة إلى نحو 97.2 كيلو متر ، لشبكة مترو الأنفاق ، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 126% .

وكذلك ، يوجه برنامج الحكومة ، نحو 7.3 مليار جنيه ، من أجل تطوير 208 قرى ظ ضمن مشروع تنمية وتطوير القرى المصرية ، عن طريق إنشاء « 145 كيلو متر شبكات مياه ، 40 خزان مياه شرب ، 20 محطة مياه شرب ، 10 محطات معالجة صرف صحي ، ‘توصيل 500 ألف وصلة نهائية للصرف المنزلي ، وذلك بعدد 302 قرية ، لخدمة مليوني مواطن » .

ويتضمن برنامج الحكومة أيضا ، الحد من الزيادة السكانية ، عن طريق إجراءات تحفيزية ، وتكثيف حملات التوعية ، والعمل على تحقيق الانتشار السكاني ، بتطوير المدن الجديدة القائمة ، وذلك بتكلفة كلية ، تتجاوز 65 مليار جنيه ، وطرح 250 ألف قطعه في هذه المدن ، بمساحة إجمالية 30 ألف فدان ، وإضافة 1200 كيلو متر ، لشبكة الطرق .

ويستهدف برنامج الحكومة ، تخفيف حدة الفجوات التنموية بين المحافظات ، عن طريق إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد ، والمحافظات الحدودية ، فضلا عن توجيه استثمارات ، تتجاوز 275 مليار جنيه ، لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء ، من أجل استكمال تنفيذ مدينة شرق بورسعيد ، « سلام » ، والبدء في تنفيذ ، مدينتي رفح الجديدة ، وبئر العبد الجديدة ، وتنفيذ مشروعات طرق وخدمات مختلفة .

كما يستهدف برنامج الحكومة ، للمرة الأولى ، تفعيل مظلة تأمينية شاملة ، للمصريين في الخارج ، يستفيد منها نحو مليوني مواطن مصري في الخارج ، في 15 دولة ، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 365 مليون جنيه ، إضافة إلى ميكنة الخدمات القنصلية ، وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية ، فضلا عن إنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة ، من مدن الجيل الرابع ، على محاور الطرق التنموية ، وذلك على مساحة 450 ألف فدان ، وبتكلفة تبلغ 150 مليار جنيه ، خلال السنوات الأربع المقبلة .

وفيما يخص حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة ، أعلن رئيس مجلس الوزراء ، خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا ، بشأن بناء سد النهضة ، وخاصة قواعد ملء الخزان ، ومداه الزمني .

وأعلن المهندس مصطفى مدبولي ، تدشين صندوق لتمويل المشروعات التنموية ، بين مصر والسودان وإثيوبيا ، فضلا عن تفعيل العمل ، بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل .

البرنامج الفرعي الثاني ، في برنامج الحكومة ، الخاص بتنمية الموارد المائية ، وزيادة الكفاءة الكلية للاستخدام ، من 80% إلى 85% ، عن طريق زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المتجددة ، من 33% إلى 42% ، فضلا عن خفض الفاقد في شبكات المياه ، من 30% إلى 25% ، وزيادة كمية المياه المحلاة من مياه البحر ط من 290 ألف متر مكعب ، إلى مليون متر مكعب يوميا ، وحفر 142 بئرا جوفية جديدة ، وإحلال وتجديد 106 آبار جوفية ، وإنشاء 71 محطة رفع ، و50 مغذيا ، من أجل إعادة استخدام نحو 4 مليارات متر مكعب سنويا ، من مياه الصرف الزراعي ، واستكمال إنشاء 92 محطة خلط نيلية ، تعمل على توفير نحو 0.75 مليار متر مكعب سنويا .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، خلال عرضه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب المصري ، اليوم الثلاثاء ، أن محور توفير متطلبات الأمن الغذائي ، يتضمن زيادة إجمالي المساحة المحصولية ، لتصل إلى 18 مليون فدان ، فضلا عن التوسع في الزراعة بإفريقيا ، وذلك بمساحة إجمالية ، تبلغ 1.1 مليون فدان .

وأوضح المهندس مصطفى مدبولي ، أن برنامج الحكومة ، يسعى للتوسع في نظام الزراعة التعاقدية ، من أجل دعم المزارعين ، عن طريق إتاحة عائد مناسب ، وخفض الفاقد خلال عملية الحصاد ، وتداول الحبوب ، فضلا عن تحفيز التسويق التعاوني ، وتحديد الحدود القصوى ، للمتبقيات من المبيدات والمستحضرات في الأغذية المتداولة ، وإحكام الرقابة على دخول المنتجات الغذائية المستوردة .

وتابع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن برنامج الحكومة ، يتضمن محور زيادة القدرة التخزينية من القمح ، وإنشاء 12 صومعة معدنية جديدة ، وذلك بسعة تخزينية ، تبلغ نحو 830 ألف طن ، وتطوير مراكز تجميع القمح ، بإنشاء صوامع حقلية ، وذلك بسعة 300 ألف طن .

رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، أعلن تشكيل لجنة خاصة ، يترأسها وكيل أول مجلس النواب ، السيد الشريف ، تكون مهمتها ، دراسة بيان الحكومة ، والانتهاء منه خلال 10 أيام ، وإعداد تقرير عنه ، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب ، في أول جلسة مقبلة ، موضحا في الوقت ذاته ، أن وكيل مجلس النواب ، سليمان وهدان ، سوف يتولى رئاسة اللجنة الخاصة ، حال غياب السيد الشريف .

وخلال الجلسة العامة ، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء ، والتي استعرض فيها ، المهندس مصطفى مدبولي ، برنامج حكومته أمام مجلس النواب ، وجه الدكتور علي عبد العال ، الشكر والتقدير ، للمهندس مصطفى مدبولي ، على بيانه ، حيث قال : « تضمن برنامج الحكومة ، العديد من البرامج والأهداف ، التي ستخطو بها مصر ، خطوات عديدة إلى الأمام ، على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي » .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة ، والتي تضم في عضويتها ، ممثلين عن الهيئات البرلمانية في المجلس ، والتشكيل جاء كالتالي :

محمد زكي السويدي ، عن ائتلاف دعم مصر .

أيمن أبو العلا. عن المصريين الأحرار .

عاطف ناصر ، عن حزب مستقبل وطن .

بهاء أبو شقة ، عن حزب الوفد .

محمد أسامة أبو المجد ، عن حزب حماة وطن .

صلاح أبو هميلة ، عن حزب الشعب الجمهوري .

أحمد حلمي الشريف ، عن حزب المؤتمر .

هالة أبو السعد ، عن حزب المحافظين .

سعيد حساسين ، عن حزب السلام الاجتماعي .

محمد بدراوي ، عن حزب الحركة الوطنية .

ألفت كامل ، عن حزب مصر الحديثة .

إيهاب منصور ، عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي .

صلاح حسب الله ، عن حزب الحرية .

شرعي صالح ، عن حزب مصر بلدي .

السيد عبد العال ، عن حزب التجمع .

وكذلك ، ضمت اللجنة في عضويتها ، عددا من النواب المستقلين ، بينهم عبد المنعم العليمي ، كمال أحمد ، لطفي شحاتة ، أحمد أباظة ، يسري المغازي ، محمد رسلان ، نهى الحميلي ، وضياء داوود .

ووجه الدكتور علي عبد العال ، اللجان النوعية في البرلمان ، بدراسة بيان الحكومة في اختصاصها ، وإرسال تقرير عن البيان ، وبرنامج الحكومة ، إلى اللجنة الخاصة .