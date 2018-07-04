تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 يوليو 2018

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تشهد البلاد ، اليوم الأربعاء ، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل الحرارة ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الأربعاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية ، خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة ، على شمال البلاد ، وتكون الرياح أغلبها ، شمالية غربية معتدلة ، تنشط على السواحل الغربية ، وعلى جنوب البلاد ، وجنوب سيناء ، وتنشط كذلك ، على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك .

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته ، تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين ونصف إلى 3 أمتار ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية .

ويقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– القاهرة : 24 – 37 .

– وسط الدلتا : 23 – 36 .

– الإسكندرية : 23 – 31 .

– بلطيم : 23 – 32 .

– مطروح : 22 – 31 .

– السلوم : 20 – 30 .

– سيوة : 25 – 39 .

– بورسعيد : 24 – 33 .

– دمياط : 23 – 32 .

– العريش : 20 – 32 .

– رفح : 20 – 32 .

– الإسماعيلية : 22 – 37 .

– السويس : 24 – 35 .

– رأس سدر : 24 – 32 .

– نخل : 20 – 36 .

– نويبع : 27 – 37 .

– طابا : 25 – 36 .

– سانت كاترين : 20 – 34 .

– الطور : 28 – 35 .

– شرم الشيخ : 29 – 38 .

– الغردقة : 29 – 37 .

– مرسى علم : 29 – 36 .

– الفيوم : 22 – 38 .

– بني سويف : 22 – 38 .

– المنيا : 22 – 38 .

– أسيوط : 24 – 39 .

– سوهاج : 25 – 39 .

– قنا : 25 – 40 .

– الأقصر : 26 – 41 .

– أسوان : 28 – 42 .

– أبو سمبل : 28 – 41 .

– الوادي الجديد : 28 – 42 .

– شلاتين : 28 – 37 .

– أبو رماد : 28 – 38 .

– رأس حدربة : 28 – 37 .

– حلايب : 29 – 35 .