تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية اليوم الأربعاء 4 يوليو 2018

يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم والمدن ، العربية والعالمية .
أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم والمدن ، العربية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– مكة المكرمة : 31 – 42 .
– المدينة المنورة : 33 – 46 .
– الرياض : 30 – 45 .
– المنامة : 32 – 39 .
– أبو ظبي : 32 – 44 .
– الدوحة : 30 – 40 ,
– الكويت : 32 – 46 .
– دمشق : 18 – 40 .
– بيروت : 25 – 30
– عمان : 20 – 35 .
– القدس : 20 – 31 .
– غزة : 24 – 30 .
– بغداد : 31 – 47 .
– مسقط : 31 – 36 .
– صنعاء : 16 – 28 .
– الخرطوم : 28 – 40 .
– طرابلس : 24 – 32 .
– تونس : 25 – 36 .
– الجزائر : 20 – 28 .
– الرباط : 16 – 25 .
– نواكشوط : 23 – 28 .
ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم والمدن ، العالمية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
-أنقرة : 13 – 32 .
– إسطنبول : 21 – 30 .
– إسلام أباد : 23 – 31 .
– نيودلهي : 28 – 35 .
– جاكرتا : 24 – 33 .
– بكين : 25 – 29 .
– كوالالمبور : 23 – 32 .
– طوكيو : 24 – 32 .
– أثينا : 23 – 34 .
– روما : 20 – 32 .
– باريس : 18 – 29 .
– مدريد : 26 – 30 .
– برلين : 15 – 29 .
– لندن : 16 – 25 .
– مونتريال : 23 – 34 .
– موسكو : 11 – 20 .
– نيويورك : 23 – 31 .
– واشنطن : 24 – 33 .
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