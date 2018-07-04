تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية اليوم الأربعاء 4 يوليو 2018

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يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم والمدن ، العربية والعالمية .

أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم والمدن ، العربية ، وهي كالتالي :

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الصغرى العظمى

– مكة المكرمة : 31 – 42 .

– المدينة المنورة : 33 – 46 .

– الرياض : 30 – 45 .

– المنامة : 32 – 39 .

– أبو ظبي : 32 – 44 .

– الدوحة : 30 – 40 ,

– الكويت : 32 – 46 .

– دمشق : 18 – 40 .

– بيروت : 25 – 30

– عمان : 20 – 35 .

– القدس : 20 – 31 .

– غزة : 24 – 30 .

– بغداد : 31 – 47 .

– مسقط : 31 – 36 .

– صنعاء : 16 – 28 .

– الخرطوم : 28 – 40 .

– طرابلس : 24 – 32 .

– تونس : 25 – 36 .

– الجزائر : 20 – 28 .

– الرباط : 16 – 25 .

– نواكشوط : 23 – 28 .

ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الأربعاء ، على بعض العواصم والمدن ، العالمية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

-أنقرة : 13 – 32 .

– إسطنبول : 21 – 30 .

– إسلام أباد : 23 – 31 .

– نيودلهي : 28 – 35 .

– جاكرتا : 24 – 33 .

– بكين : 25 – 29 .

– كوالالمبور : 23 – 32 .

– طوكيو : 24 – 32 .

– أثينا : 23 – 34 .

– روما : 20 – 32 .

– باريس : 18 – 29 .

– مدريد : 26 – 30 .

– برلين : 15 – 29 .

– لندن : 16 – 25 .

– مونتريال : 23 – 34 .

– موسكو : 11 – 20 .

– نيويورك : 23 – 31 .

– واشنطن : 24 – 33 .