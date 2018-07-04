وكيل «شباب النواب» عن برنامج الحكومة: شامل.. وأتمنى تحقيقه قريبا

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علق وكيل لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، سمير البطيخي ، على برنامج الحكومة ، الذي استعرضه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

وكيل « شباب النواب » ، قال إن بيان الحكومة ، الذي استعرضه مدبولي أمس الثلاثاء ، كان شاملا لجوانب الحياة ، التي تشغل المواطن المصري ، في حياته اليومية ، متمنيا في الوقت ذاته ، أن يتحقق برنامج الحكومة الجديدة ، على أرض الواقع ، وفقا للجدول الزمني المحدد ، والإمكانيات والموارد المتاحة .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، قال سمير البطيخي ، عضو مجلس النواب ، إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، تحدث عن الأمن القومي المصري ، وعن إمداد الجيش والشرطة ، بكل ما يحتاجونه ، من أجل مساندتهم ، في الحرب على الإرهاب ، التي قطعت فيها مصر ، شوطا كبيرا .

وزاد وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ، قائلا إن الشعب المصري ، هو محل اهتمام الحكومة ، لذلك ، حرصت الحكومة في بيانها ، على توفير السلع الاستراتيجية والحفاظ عليها ، خاصة أن الشعب ، هو البطل الحقيقي في هذه المرحلة .

ولفت النائب سمير البطيخي ، عضو مجلس النواب ، إلى أن بيان الحكومة ، تحدث كذلك ، عن الشباب ، وعن الاهتمام بالتعليم وتطوير المنظومة ، فضلا عن إمداد المدارس الفنية ، بالأدوات اللازمة ، وتوصيل الإنترنت لمعظم المدارس ، فضلا عن إنشاء عدد من الجامعات الجديدة .

وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة ، في مجلس النواب ، قائلا إن البيان ، يشمل الجوانب الاجتماعية كافة ، من حماية ورعاية ، موضحا أن الحكومة ، لم تغفل ملف الزيادة السكانية ، ووضعت رؤية وخطة بآليات ، من أجل التصدي لهذه الزيادة ، لافتا إلى أن الحكومة ، تتجه نحو زيادة حجم الموارد الطبيعية ، دون اقتراض ، وزيادة المتحصلات عن حقول الغاز الجديدة .