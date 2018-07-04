عضو «دفاع النواب» عن بيان الحكومة: يقدم حلولا واقعية لمشكلات مصر

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علق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، وعضو البرلمان عن دائرة النهضة والسلام ، أحمد إسماعيل ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

وقال أحمد إسماعيل ، إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، تضمن خطوات عملية جيدة ، من أجل استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي ، التي تنفذها الدولة ، فضلا عن توجيه الدعم إلى مستحقيه ، مضيفا : « المرحلة المقبلة ، سوف تكون مرحلة تحقيق التنمية ، وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي » .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، أكد عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة ، أن المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، يملك وينفذ برنامجا طموحا ، ويقدم حلولا واقعية ، لافتا إلى أن برنامجه ، لامس كل المشكلات التي تعاني منها مصر ، كما ركز على ملفات التعليم ، والصحة ، والإصلاح الاقتصادي ، وعلاج أزمة البطالة والإسكان .

وأوضح عضو لجنة الدفاع الأمن القومي في مجلس النواب ، أن الموازنة الموضوعة للعام 2019 / 2018 ، هي أكبر موازنة تنفذ في تاريخ مصر ، حيث تستهدف تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ، وكذلك ، توجيه الدعم إلى مستحقيه ، ما يؤكد حرص القيادة السياسية ، على إحداث تحسن كبير ، في الظروف المعيشية للشعب المصري ، خلال الأشهر المقبلة .

وزاد أحمد إسماعيل ، عضو مجلس النواب ، قائلا إن المهندس مصطفى مدبولي ، أكد في بيان حكومته ، أن فلسفة برنامج عمل الحكومة ، خلال السنوات الأربع المقبلة ، تنطلق مرتكزة على توجيهات القيادة السياسية ، الواردة في خطاب التكليف الرئاسي ، « يونيو 2018 » ، لتراعي المحاور الرئيسية اللازمة ، من أجل البناء على مكتسبات المرحلة الماضية ، « مرحلة تثبيت الدولة » ، ومنطلقة كذلك ، نحو مرحلة أكثر إشراقا ، وهي « مرحلة جني الثمار » ، مؤكدا أن بيان الحكومة ، يطمئن الشعب كثيرا ، على مستقبل مصر ، وعلى الارتقاء بها .