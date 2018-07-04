نائب عن بيان الحكومة: أكد اهتمام القيادة السياسية بالإنسان المصري

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علق عضو مجلس النواب ، علي عبد الونيس ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

وقال علي عبد الونيس ، إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، جاء حاملا العديد من الأرقام والبيانات المبشرة ، التي تؤكد أن مصر ، ماضية في الطريق الصحيح ، نحو التقدم والازدهار .

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وفي تصريحات صحفية عنه ، أوضح عضو مجلس النواب ، أن الشعب المصري ، سوف يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ، والمعاناة التي عاشها خلال الفترة الماضية ، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي ، موضحا أن بيان الحكومة ، شدد على دعم الفئات الأولى بالرعاية ، ووجه كذلك ، بزيادة برامج الحماية الاجتماعية ، المتمثلة في برنامج « تكافل وكرامة » .

ولفت علي عبد الونيس ، إلى أن القيادة السياسية ، تؤكد بشكل دائم ، على ضرورة رعاية الفئات الأكثر احتياجا ، وبناء الإنسان المصري ، وهو ما كشف عنه برنامج الحكومة ، أمام مجلس النواب ، متابعا : « الفترة المقبلة ، سوف تشهد طفرة حقيقة ، في الاقتصاد المصري » .

وزاد عضو مجلس النواب ، قائلا إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، كشف عن أن الفترة المقبلة ، سوف تشهد العديد من المشروعات ، التي سوف تساهم في دعم الاقتصاد ، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب .