رئيس «ثقافة النواب»: سنحاسب حكومة مدبولي إن لم تنفذ برنامجها

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علق رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب ، أسامة هيكل ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

عضو مجلس النواب ، أسامة هيكل ، قال إن المهندس مصطفى مدبولي ، ألقى ملامح بيان الحكومة ، وترك اللجنة ، التي يترأسها وكيل مجلس النواب ، الدكتور السيد الشريف ، والتي تضم الأطياف السياسية كافة ، داخل البرلمان ، من أجل مناقشة بيان الحكومة ، خلال 10 أيام .

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وخلال لقائه في برنامج « الحياة في مصر » ، المذاع على فضائية « الحياة » ، مع الإعلامية نهاوند سري ، أوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب ، أنه في حال لم تنفذ الحكومة برنامجها ، فسوف يحاسبها مجلس النواب ، مضيفا : « ملامح بيان الحكومة واعدة ، والحكومة لم تحصل على الثقة حتى الآن ، لكن الملامح تشير إلى حصولها عليها ، حيث إن استقبالها كان جيدا » .

وزاد النائب أسامة هيكل ، عضو مجلس النواب ، قائلا إن الملف الاقتصادي ، هو الأساس في بيان الحكومة ، موضحا أن مضمونه ، يؤكد أن آثار الإصلاح الاقتصادي ، سوف تظهر على المواطنين ، خلال العامين المقبلين .