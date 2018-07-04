وزير المستقبل الإماراتي: حكمة السيسي أنقذت مصر من الأوضاع السيئة

Advertisements

توقع وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ، في دولة الإمارات العربية المتحدة ، الدكتور محمد بن عبد الله القرقاوي ، ارتفاع معدل النمو بشكل كبير في مصر ، خلال السنوات القليلة المقبلة ، مضيفا : « المواطن المصري هو أساس كل شيء ، وقادر على صناعة المعجزات » .

وخلال حواره في برنامج « مساء دي إم سي » ، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال ، قال الوزير الإماراتي ، إن مصر تمتلك مقومات كثيرة ، لتحقيق التنمية المستهدفة وأكثر ، مضيفا : « مصر مستهدفة ، ولولا حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لكانت مصر في وضع أسوأ كثيرا » .

Advertisements

وزاد الدكتور محمد بن عبد الله القرقاوي ، قائلا إن المستثمر الإماراتي يؤمن بمصر ، وأنها تمتلك سوقا واعدا ، ومستقبلا به معدلات نمو عالية ، متوقعا أن تأتي استثمارات أكبر لمصر ، خلال الفترة المقبلة .

ولفت وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي ، إلى أن مصر ، تمتلك رؤية واضحة ، متمثلة في « رؤية مصر 2030 » ، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي جاء في قوامها ، المشروعات القومية الضخمة ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أن دور مصر والإمارات ، يتمثل في خلق نموذج عربي في التعاون الحكومي ، حيث إن العلاقة بين البلدين ، تاريخية ، وقائمة على مصلحة المنطقة وأبنائها .