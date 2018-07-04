متحدث «النواب» عن بيان الحكومة: ركز على الملفات المهمة.. وبه نظرة تفاؤل

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علق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، ورئيس حزب الحرية ، ورئيس هيئته البرلمانية ، الدكتور صلاح حسب الله ، على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، الذي ألقاه أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

رئيس حزب الحرية ، ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب ، قال إن بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، تضمن نظرة تفاؤل كبيرة ، بأن مستقبل الاقتصاد المصري ، سوف يصبح أكثر إشراقا خلال عامين .

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وفي بيان صحفي عنه ، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، أنه كلف اللجان النوعية ، في حزب الحرية ، بإعداد تقرير شامل ، عن القضايا التي جاءت في بيان المهندس مصطفى مدبولي ، وتشخيصه الواضح للمشكلات والتحديات ، التي تواجه الدولة المصرية ، والحلول الواضحة والحاسمة ، لمواجهة المشكلات والتحديات .

الدكتور صلاح حسب الله ، عضو مجلس النواب ، طالب لجان حزب الحرية ، بالتركيز على ملفات « التعليم ، الصحة ، الإسكان ، الإصلاح الاقتصادي ، علاج أزمة البطالة ، وبرامج الحماية الاقتصادية للمواطنين ، من الفقراء والبسطاء ، الذين يتأثرون سلبا ، من تبعات الإصلاح الاقتصادي ، مع إعطاء أولوية قصوى ، لمواجهة الأزمة السكانية » .

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، إلى وجود تفاؤل كبير بشأن مستقبل مصر ، مؤكدا في الوقت ذاته ، أهمية وضع برامج ، وخطط ، وتوقيتات زمنية محددة ، تلتزم بها الحكومة ، لتنفيذ كل ما جاء في هذا البيان .