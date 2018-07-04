نائب مطروح عن برنامج الحكومة: طموح.. ويهدف لبناء الإنسان المصري

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علق عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح ، النائب سليمان العميري ، على برنامج الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

النائب سليمان العميري ، أشاد ببرنامج حكومة مدبولي ، الذي عنونته باسم « مصر تنطلق » ، والذي جاء وفقا للاستحقاقات الدستورية ، و« رؤية مصر 2030 » للتنمية المستدامة ، لافتا إلى أن البرنامج ، يهدف إلى بناء الإنسان المصري ، والارتقاء بخدماته كافة ، حيث إنه برنامجا طموحا ، يقف على المشكلات الحقيقية لمصر .

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وفي بيان صحفي عنه ، أكد عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح ، أن برنامج حكومة مدبولي ، سوف يعتمد في الفترة المقبلة ، على استكمال الخطة الاقتصادية ، التي وضعتها الحكومة المصرية ، والتي تتضمن ، توجيه الدعم إلى مستحقيقه ، وعلاج مشكلة الإسكان في مصر .

وزاد النائب سليمان العميري ، قائلا إن المهندس مصطفى مدبولي ، حاول عرض جميع المشكلات ، التي تواجه الدولة ، بكل موضوعية وحيادية ، فضلا عن عرض الحلول المناسبة لها ، بشكل واضح وصريح ، مضيفا : « برنامج الحكومة ، كان بحاجة إلى تحديد وقت زمني لتنفيذه » .