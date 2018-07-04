رئيس «برلمانية المصريين الأحرار» عن بيان الحكومة: خطة عمل جيدة

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علق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، الدكتور أيمن أبو العلا ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

الدكتور أيمن أبو العلا ، قال إن بيان الحكومة ، تضمن خطة عمل جيدة ، خلال الفترة المقبلة ، كما طالب الحكومة ، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من أجل نهضة مصر والارتقاء بها .

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وفي بيان صحفي عنه ، رأى رئيس الهيئة البرلمانية ، لحزب المصريين الأحرار ، أن الحكومة يجب عليها خلال الفترة المقبلة ، أن تعمل على تطوير ملف التعليم ، لما له من أهمية قصوى ، في دفع عجلة التنمية إلى الأمام ، إضافة إلى ضرورة تطوير قطاع الصحة في مصر ، وهو القطاع الذي عانى من إهمال شديد ، خلال السنوات السابقة .

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا ، الحكومة ، بزيادة الإنتاج ، والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة ، والاستفادة منها ، مضيفا : « هذا الأمر ، سوف يساهم بشكل كبير ، في تطوير أوضاع الاقتصاد المصري ، خلال الفترة المقبلة » .