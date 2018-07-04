وزير الري: نعاني عجزا مائيا.. ونتجه لإعادة استخدام المياه

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أكد الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، أن مصر بحاجة إلى ، 114 مليار متر مكعب من المياه ، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها المائية ، متابعا : « هذه الأرقام قابلة للزيادة ، بناء على الزيادة السكانية في مصر » .

وخلال كلمته ، في « صالون المحور الثقافي » ، الذي يديره حسن راتب ، مالك قناة « المحور » الفضائية ، قال وزير الموارد المائية والري ، إن مصر تدير احتياجاتها ، اعتمادا على كميات المياه المتاحة ، وهي 60 مليار متر مكعب ، والتي تأتي من نهر النيل ، والمياه الجوفية ، ومياه الأمطار .

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وزاد الدكتور محمد عبد العاطي ، قائلا إن هذه الأرقام ، تظهر أن لدينا 54 مليار متر مكعب عجزا ، وإذا زرعنا المحاصيل التي نستوردها ، فسوف نحتاج إلى 34 مليار متر مكعب ، من المياه .

وأضاف وزير الموارد المائية والري ، أن مصر سوف تكون ، أكبر دولة في العالم ، تعيد استخدام الموارد المائية ، خلال السنوات الثلاث المقبلة ، متابعا : « تسعى الحكومة في الوقت الحالي ، إلى توفير الموارد المائية ، خلال الخمسين سنة المقبلة ، في العديد من الطرق » .

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي ، أن الدولة تعتمد على استراتيجية « 4 ت » ، الخاصة بإدارة الموارد المائية ، حتى العام 2050 ، لافتا إلى أنها استراتيجية ، تقوم على تحسين نوعية المياه ، عن طريق « التنقية » ، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه ، وتنمية الموارد المائية ، اعتمادا على تحلية مياه البحرين المتوسط والأحمر ، والتوعية من خلال وسائل الإعلام .