وزير شؤون مجلس النواب عن بيان الحكومة: واقعي.. وبعيد عن الأحلام

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علق وزير شؤون مجلس النواب ، المستشار عمر مروان ، على بيان الحكومة ، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أمس الثلاثاء ، أمام مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال .

المستشار عمر مروان ، قال إن بيان حكومة مدبولي ، تضمن خطوطا رئيسية وعريضة ، مضيفا : « البرنامج يعتمد على الواقعية الشديدة ، ولا يعتمد على الأحلام » .

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وخلال اتصال هاتفي ، لبرنامج « على مسؤوليتي » ، الي يقدمه الإعلامى أحمد موسى ، على فضائية « صدى البلد » ، أوضح وزير شؤون مجلس النواب ، أن برنامج الحكومة ، جاء في أكثر من 150 ورقة ، بينما البيان الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي ، جاء في 29 صفحة فقط ، متابعا : « البيان ملخص موجز ، للملامح الرئيسية لما حواه البرنامج ، ويضم ردودا ، لـ90% من الأسئلة التي يرددها البعض ، موجودة في البرنامج ، لمن يريد الاطلاع عليه » .