بعد إلغاء إدراجه على قوائم الإرهاب.. أبوتريكة: مسامح الجميع.. وأبي الأكثر فرحا بالقرار

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قضت محكمة النقض ، اليوم الأربعاء ، بقبول الطعن الذي قدمه لاعب النادي الأهلي ، ونجم منتخب مصر السابق ، والمحلل الكروي حاليا ، محمد محمد محمد أبو تريكة ، وآخرين ، وأوصت بإلغاء قرار محكمة الجنايات ، الخاص بإدراجهم على قوائم الإرهابيين ، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة ، أمام محكمة الجنايات .

الكابتن محمد محمد محمد أبو تريكة ، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، على قرار قبول الطعن المقدم منه ، والخاص بإلغاء إدراجه ، على قوائم الإرهابيين .

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وعبر حسابه الرسمي ، على موقع التغريدات القصيرة « تويتر » ، غرد النجم محمد محمد محمد أبو تريكة ، قائلا : » مسامح الجميع ، من ساند ، ومن هاجم ، ومن تطاول ، ومن مدح ، قلبي يسع ويعفو عن الجميع، لكن أكثر البشر فرحا بهذا اليوم ، ليس معي ، فهو كان أكثر المتأثرين ، رحمة الله عليك أبي ، مصر نحبك ، بل نعشقك. أنت الروح والقلب » .

وكانت نيابة محكمة النقض ، أوصت في تقريرها ، بقبول الطعن المقدم من المتهمين ، وإلغاء ونقض حكم محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة رقم 6 شمال ، الصادر بوضع اللاعب محمد محمد محمد أبو تريكة ، وآخرين. على قوائم الإرهاب ، وذلك لمدة 3 سنوات ، على ذمة القضية رقم 653 ، لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ، والتي تم التحقيق فيها ، بناء على بلاغ ، قدمته لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ، والذي صدر في جلسة 12 يناير 2017 ، والمنشور في الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 114 ، في 18 مايو من العام الماضي 2017 .

وكان 1254 شخصا ، تقدموا بطعن على القرار ، أمام محكمة النقض ، من أصل 1538 تم إدراجهم ، بينهم اللاعب محمد محمد محمد أبو تريكة .

و شملت قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب ، 1538 شخصا ، بينهم اللاعب الدولي السابق ، محمد محمد محمد أبوتريكة ، ورجل الأعمال صفوان ثابت ، والإعلامي مصطفى صقر ، فضلا عن عدد كبير من قيادات الإخوان ، على رأسهم المعزول محمد مرسي ، وأبناؤه ، ومحمد بديع ، ومحمد مهدي عاكف ، وأبناؤهما ، وخيرت الشاطر ، وأبناؤه ، وسعد الكتاتني ، وباكينام الشرقاوي ، والقاضي السابق وليد شرابي ، ورئيس حزب الوسط ، أبو العلا ماضي ، ونائبه عصام سلطان .