الجمعة.. الجيزة تغلق شارعا في المهندسين لمدة 3 أعوام

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أعلنت محافظة الجيزة ، برئاسة اللواء محمد كمال الدالي ، اليوم الأربعاء ، أنها قررت إغلاق شارع وادي النيل ، في حي المهندسين ، بداية من الساعة الواحدة ، بعد منتصف ليل الجمعة ، ولمدة 3 سنوات ، وذلك من أجل بدء الأعمال ، في الخط الثالث لمترو الأنفاق .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأربعاء ، قال اللواء محمد كمال الدالي ، إن محافظة الجيزة ، سوف تبدأ بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ، تنفيذ إغلاق الحركة المرورية ، في شارع وادي النيل ، لمسافة 300 متر في الاتجاهين ، من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب ، حتى تقاطعه مع شارع شهاب ، وكذلك ، سوف تغلق المحافظة ، شارع الحجاز في الاتجاهين ، من تقاطعه مع شارع وادي النيل ، حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين ، وذلك بطول 100 متر .

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وأوضح محافظ الجيزة ، أن التحويلات المرورية ، تأتي تنفيذا لأعمال إنشاء محطة وادي النيل ، في الخط الثالث للمشروع القومي لمترو الأنفاق ، لافتا إلى أن التعديلات المرورية ، تتضمن القادم من نفق وادي النيل ، في اتجاه شارع جامعة الدول العربية ، حيث يجب عليه الدخول يمينا ، حتى شارع شهاب « إجباري » ، حتى الوصول إلى شارع جامعة الدول العربية .

وتابع اللواء محمد كمال الدالي ، أن القادم من نفق وادي النيل ، في اتجاه شارع جزيرة العرب ، عليه الدخول يمينا ، من شارع شهاب ، ثم يسارا في شارع لبنان ، ومنه إلى شارع جزيرة العرب ، أما القادم من نفق وادي النيل ، في اتجاه شارع الحجاز ، فعليه الدخول يسارا ، حتى شارع علي عبد الحليم البهي ، أول مخرج النفق ، ثم يمينا ، في شارع محمود بدر الدين ، وصولا إلى شارع الحجاز .

ولفت محافظ الجيزة ، إلى أنه بالنسبة للقادم من شارع جامعة الدول العربية ، في اتجاه نفق وادي النيل ، لعليه الدخول يسارا ، في اتجاه شارع جزيرة العرب ، ثم يمينا حتى شارع لبنان ، ثم يمينا في شارع شهاب ، وصولا إلى شارع ونفق وادي النيل .

وأكد اللواء محمد كمال الدالي ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة ، نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية ، في نطاق التحويلات بالكامل ، فضلا عن نشر الخدمات المرورية ، لمساعدة قائدي السيارات ، في الاتجاهات الجديدة .

وناشد محافظ الجيزة ، قائدي السيارات ، الالتزام بالتحويلات المشار إليها ، تجنبا لحدوث أي كثافات مرورية .