خطة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لـ 4 سنوات قادمة

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أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي “أن جمهورية مصر العربية قد قامت بوضع خطة عمل للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خلال الأربع سنوات القادمة”.

وقد أوضح أن تلك الخطة تعد برنامج الحكومة المصرية والذي تم عرضه مساء أمس على البرلمان المصري.

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كما قام رئيس مجلس الوزراء بإلقاء كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر التمييز الحكومي بالتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية وإلى وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد على نجاح تنظيم المؤتمر.

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